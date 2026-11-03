नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने सभी 10 फ्रेंचाइजियों को खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया है। पहले रिटेंशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 नवंबर 2026 कर दिया गया है।

भारत-न्यूजीलैंड ODI मैच के कारण लिया गया फैसला

BCCI ने यह फैसला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज को ध्यान में रखते हुए लिया है। दरअसल, 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पांचवां और आखिरी वनडे मुकाबला बे ओवल, माउंट माउंगानुई में खेला जाना है। ऐसे में कई फ्रेंचाइजियों के भारतीय खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट का ध्यान अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पर भी रहने वाला था।

क्या IPL 2027 के मिनी ऑक्शन की तारीख भी बदलेगी?

रिटेंशन की तारीख आगे बढ़ने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या IPL 2027 के मिनी ऑक्शन की तारीख में भी बदलाव होगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है। BCCI ने ऑक्शन की तारीख और वेन्यू में किसी बदलाव का ऐलान नहीं किया है। मिनी ऑक्शन पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 16 दिसंबर 2026 को गोवा में ही आयोजित होगा।

तीन साल बाद भारत में लौटेगा IPL ऑक्शन

IPL 2027 का मिनी ऑक्शन कई मायनों में खास होने वाला है। लगातार तीन संस्करणों तक विदेश में ऑक्शन आयोजित होने के बाद अब इसकी वापसी भारतीय जमीन पर हो रही है। इससे पहले सऊदी अरब, दुबई और अबू धाबी में ऑक्शन आयोजित किए गए थे। खास बात यह है कि यह मौजूदा 2023-27 प्लेयर रेगुलेशन साइकल का आखिरी मिनी ऑक्शन होगा। इसके बाद 2028 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन आयोजित किया जाएगा।

16 दिसंबर को भारत-श्रीलंका मैच से भी टकराएगा ऑक्शन

IPL 2027 के मिनी ऑक्शन की तारीख को लेकर एक और चर्चा सामने आई है। दरअसल, 16 दिसंबर को ही भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है।

ऐसे में दोनों आयोजनों की तारीख एक होने के कारण शेड्यूल में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में भारत-श्रीलंका मुकाबले को 17 दिसंबर तक आगे बढ़ाने की संभावना जताई गई है, ताकि BCCI अधिकारियों और संबंधित टीम स्टाफ को किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि, बोर्ड की तरफ से अभी तक ऑक्शन की तारीख बदलने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

गोवा ऑक्शन पर रहेंगी सभी टीमों की नजरें

16 दिसंबर को गोवा में होने वाला मिनी ऑक्शन सभी 10 फ्रेंचाइजियों के लिए अहम रहने वाला है। टीमें अपनी कमजोरियों को दूर करने, बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने और जरूरी खिलाड़ियों को खरीदने की रणनीति तैयार करेंगी। फिलहाल BCCI ने रिटेंशन की डेडलाइन बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी है, लेकिन ऑक्शन की तारीख 16 दिसंबर ही बरकरार है।