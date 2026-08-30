मुम्बई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के चुनाव अधिकारी ने IPL गवर्निंग काउंसिल के दो पदों के लिए चुनाव की घोषणा की है। चुनाव अधिकारी एके जोती ने BCCI संविधान के नियम 28 के तहत गवर्निंग काउंसिल (GC) के सदस्यों के दो पदों के लिए चुनाव का नोटिस जारी किया है। यह चुनाव 18 सितंबर को BCCI की सालाना आम बैठक (AGM) में होगा।

नियम 28 के अनुसार, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में जनरल बॉडी से चार सदस्य होते हैं, जिनमें से दो को AGM में चुना जाना है। अभी चुने हुए सदस्य हिमाचल प्रदेश के अरुण सिंह धूमल (चेयरमैन) और मिजोरम के खैरुल जमाल मजूमदार (सदस्य) हैं। दोनों का निर्विरोध फिर से चुना जाना तय है। उन्हें फिर से चुनाव लड़ना होगा क्योंकि BCCI संविधान के अनुसार, इन दो GC सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ एक साल का होता है। इन दोनों को 9 या 10 सितंबर को नॉमिनेशन फाइल करना होगा और जांच के बाद उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 12 सितंबर को जारी की जाएगी।

जनरल बॉडी से बाकी दो सदस्य सेक्रेटरी देवजीत सैकिया और कोषाध्यक्ष रघुराम भट हैं। IPL गवर्निंग काउंसिल में कुल सात सदस्य होते हैं। जनरल बॉडी के चार प्रतिनिधियों के अलावा, काउंसिल में बीसीसीआई सीईओ, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) का एक प्रतिनिधि और सीएजी का एक नॉमिनी शामिल होता है।