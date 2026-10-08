नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के कार्यकाल के समाप्त होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बोर्ड ने उनके योगदान और प्रतिबद्धता के लिए आभार जताते हुए भारतीय क्रिकेट के सफल दौर में उनकी भूमिका को याद किया। अगरकर का कार्यकाल आधिकारिक रूप से मंगलवार को समाप्त हुआ।

A tenure marked by some truly special moments for Indian cricket — three ICC trophies, two Asia Cup titles and back-to-back Asian Games Gold medals, along with a run to the 2023 ODI World Cup final. Thank you, Mr Ajit Agarkar @imAagarkar, for your commitment, conviction and contribution as Chairman of the Men’s Selection Committee. Wishing you the very best for the journey ahead. — BCCI (@BCCI) October 7, 2026

तीन ICC ट्रॉफी जीतने वाले दौर का हिस्सा रहे अगरकर

BCCI ने कहा कि अगरकर का कार्यकाल भारतीय क्रिकेट के लिए कई यादगार उपलब्धियों से भरा रहा। इस दौरान भारत ने तीन ICC ट्रॉफी, दो एशिया कप खिताब और लगातार दो एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा भारतीय टीम 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल तक भी पहुंची।

2023 में संभाली थी चयन समिति की कमान

अजित अगरकर ने जुलाई 2023 में पुरुष सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में भारत ने 2024 T20 विश्व कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 T20 विश्व कप अपने नाम किया। इस दौरान भारतीय टीम ने सभी फॉर्मेट में मजबूत प्रदर्शन जारी रखा।

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए आखिरी चयन

मुख्य चयनकर्ता के तौर पर अगरकर का आखिरी काम वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी सीरीज के लिए भारत की व्हाइट-बॉल टीमों का चयन करना रहा। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय टीम के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट से प्रतिभाओं की पहचान और भविष्य की टीम तैयार करने पर भी जोर रहा।

प्रज्ञान ओझा को मिली कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी

अगरकर के जाने के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को चयन समिति का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज और तीन इंडिया ए मुकाबलों के लिए टीम चयन की प्रक्रिया की अध्यक्षता की। मौजूदा पैनल में शिव सुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह भी शामिल हैं।

वेस्ट जोन से नए चयनकर्ता की तलाश

BCCI ने अगरकर की जगह वेस्ट जोन से नए चयनकर्ता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार के लिए कम से कम 7 टेस्ट, 30 प्रथम श्रेणी मैच, 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेलने जैसी पात्रताएं तय की गई हैं। उम्मीदवार का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कम से कम पांच साल पहले संन्यास लेना जरूरी है और आवेदन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है।