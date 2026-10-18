नई दिल्ली: भारतीय उपकप्तान तिलक वर्मा ने स्वीकार किया है कि नंबर 3 से नीचे आकर पांचवें या छठे स्थान पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। हालांकि, वह अपनी तकनीक, शॉट्स और मानसिक तैयारी पर लगातार काम कर रहे हैं, ताकि टीम इंडिया के लिए फिनिशर की भूमिका बखूबी निभा सकें।

नंबर 3 से नंबर 5 और 6 पर बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले के बाद अपनी बल्लेबाजी की भूमिका पर खुलकर बात की। उन्होंने माना कि बल्लेबाजी क्रम में ऊपर से नीचे आना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वह इस नई जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।

तिलक ने कहा, 'नंबर 3 से नंबर 5 और 6 पर अपनी बल्लेबाजी की भूमिका बदलना इतना आसान नहीं है। यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैं यह सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैच को कैसे खत्म करना है। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे देश के लिए मैच फिनिश करना पसंद है।'

टीम संयोजन के कारण बदलना पड़ा बल्लेबाजी क्रम

तिलक वर्मा ने बताया कि व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना अधिक सहज है, लेकिन टीम के मौजूदा संयोजन को देखते हुए उन्हें पांचवें या छठे नंबर पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें, तो मेरे लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना आसान होगा। लेकिन दुर्भाग्य से, अब मुझे नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि शीर्ष क्रम में फिलहाल हमारा संयोजन ऐसा है।'

ईशान किशन की टीम में वापसी, नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर की मौजूदगी और अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी को बरकरार रखने के फैसले के कारण तिलक को बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतरना पड़ा है।

नंबर 6 पर तिलक वर्मा के आंकड़े शानदार

तिलक वर्मा ने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नौ मैचों में 65.66 की औसत और 195 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं, पांचवें और छठे नंबर पर मिलाकर 26 पारियों में उनका औसत 46 और स्ट्राइक रेट 158 रहा है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए भी तिलक ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। अब उनकी कोशिश इस भूमिका में निरंतरता बनाए रखने और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने की होगी।

फिनिशर की भूमिका के लिए शॉट्स पर कर रहे हैं काम

तिलक वर्मा ने बताया कि निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज को कम समय में तेजी से रन बनाने की क्षमता विकसित करनी होती है। इसके लिए वह नेट्स में अपने शॉट्स और तकनीक पर लगातार मेहनत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'हमें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो यह भूमिका थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब आप फिनिशर के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं और गेंदबाज धीमी गेंद आपके शॉट खेलने के दायरे में डालता है, तो आपको उसे छक्के के लिए भेजने की क्षमता रखनी चाहिए।'

तिलक ने आगे कहा, 'टी20 क्रिकेट में पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते समय अक्सर आपको पांच से छह ओवर ही खेलने के लिए मिलते हैं। इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने खेल में बदलाव किया है। बचपन में भी मैं इस तरह की भूमिका निभा चुका हूं। मेरे पास मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता है।'

न्यूजीलैंड सीरीज में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

तिलक वर्मा ने कहा कि भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दौरान अपनी गेंदबाजी की भी समीक्षा की है। टीम अब अपनी कमियों को सुधारकर न्यूजीलैंड दौरे पर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।

उन्होंने कहा, 'हमारे पास आगामी सीरीज में साथ ले जाने के लिए कई सकारात्मक बातें हैं। टीम के तौर पर हमने गेंदबाजी में भी कुछ पहलुओं पर विचार किया है। उम्मीद है कि हम न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।'