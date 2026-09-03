नई दिल्ली : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ ने खुलासा किया है कि महेंद्र सिंह धोनी खुद को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतरते हुए नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन से पहले अपनी भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बावजूद फुल-टाइम विकेटकीपर के तौर पर खेलना जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्तिगत रूप से बताई है।

एक और सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद CSK के लिए धोनी का भविष्य और उनकी संभावित भूमिका चर्चा का मुख्य विषय बन गए हैं। उनके शारीरिक वर्कलोड (काम के बोझ) को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, और बद्रीनाथ का कहना है कि धोनी का चुनिंदा मैचों में इस्तेमाल करने से पांच बार की चैंपियन टीम को रणनीतिक फायदा हो सकता है, हालांकि अनुभवी विकेटकीपर ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा है कि वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेलेंगे। वह खुद को फुल-टाइम कीपर के तौर पर देखते हैं और इसका मतलब है कि उन्हें पूरे 20 ओवर तक मैदान पर रहना होगा। इसलिए वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेलेंगे लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह ऐसा करते हैं, तो इससे CSK को रणनीतिक फायदा होगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'उनका शरीर लंबे समय तक खेलने का दबाव नहीं झेल सकता, जैसा कि फ्लेमिंग ने भी कहा है। वह केवल 16वें ओवर के बाद बल्लेबाजी करने और विकेटकीपिंग करने वाले हैं। जब उनकी भागीदारी इतनी कम है, तो वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आदर्श रहेंगे।'

CSK के पूर्व खिलाड़ी ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर चल रही व्यापक बहस पर भी अपनी राय रखी, खासकर इस नियम का शिवम दुबे के लिए एक गेंदबाज के तौर पर मिलने वाले मौकों पर क्या असर पड़ता है, इस पर बात की। बद्रीनाथ ने इस बात को खारिज कर दिया कि CSK के लिए दुबे के नियमित रूप से गेंदबाजी न करने के लिए यह नियम जिम्मेदार है। बद्रीनाथ ने कहा, 'शिवम दुबे का भारत के लिए गेंदबाजी करना लेकिन CSK के लिए न करना, इम्पैक्ट प्लेयर नियम की वजह से नहीं है। इसका संबंध CSK मैनेजमेंट और उनके द्वारा दुबे का गेंदबाजी में इस्तेमाल न करने से है। वे उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके लिए नियम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।'

बद्रीनाथ ने टीम द्वारा अकील हुसैन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि इस स्पिनर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रिजर्व में रखने के बजाय शुरुआती प्लेइंग XI में अपने आप चुना जाना चाहिए। CSK के पूर्व खिलाड़ी ने कहा, 'अकील हुसैन का प्लेइंग 11 में होना पक्का होना चाहिए। लेकिन CSK उन्हें 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर रखती है, और जब उनकी बैटिंग खराब होती है, तो वे 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर एक एक्स्ट्रा बैटर को उतार देते हैं। इस वजह से अकील हुसैन खेल ही नहीं पाते। यह तो बेवकूफी है। अपनी बेवकूफी के लिए आप नियम को दोष नहीं दे सकते।'