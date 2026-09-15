नई दिल्ली: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम करीब सात साल बाद घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के खराब प्रदर्शन और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में बिगड़ती स्थिति के बीच बाबर का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

बाबर ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट खेला था। अब वह एक बार फिर पाकिस्तान के घरेलू मैदान पर लंबे प्रारूप में नजर आएंगे।

OGDCL की टीम से खेलेंगे बाबर

रिपोर्ट के मुताबिक, बाबर आजम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (OGDCL) की टीम का हिस्सा होंगे। वह 16 सितंबर को इंग्लैंड से पाकिस्तान लौटने की उम्मीद है और इसके अगले दिन टीम के साथ जुड़ सकते हैं। OGDCL की स्पोर्ट्स हेड फराह बतूल ने द डॉन से पुष्टि की कि बाबर के लिए किट पहले ही ऑर्डर की जा चुकी है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला खेलेंगे या तीसरा।

दिसंबर 2019 के बाद पहली घरेलू रेड-बॉल उपस्थिति

बाबर आजम ने दिसंबर 2019 में सेंट्रल पंजाब की कप्तानी करते हुए कायद-ए-आजम ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसके बाद से वह लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में व्यस्त रहे और घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट से दूर रहे। अब घरेलू क्रिकेट में वापसी से उन्हें टेस्ट क्रिकेट की लय हासिल करने और अपनी बल्लेबाजी पर काम करने का मौका मिलेगा।

टेस्ट क्रिकेट में चार साल से शतक का इंतजार

बाबर आजम पिछले चार साल से टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाए हैं। टेस्ट फॉर्मेट में उनकी निरंतरता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। 2023, 2024 और 2025 के कैलेंडर वर्षों में उनका टेस्ट बल्लेबाजी औसत क्रमशः 22, 20 और 31 रहा। यह आंकड़े उनके हालिया संघर्ष को दर्शाते हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन

बाबर की घरेलू क्रिकेट में वापसी ऐसे समय हो रही है, जब पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम के प्रदर्शन और वरिष्ठ खिलाड़ियों की भूमिका पर बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम WTC में भी दबाव में है। ऐसे में बाबर का घरेलू क्रिकेट खेलना उनके व्यक्तिगत फॉर्म के साथ-साथ पाकिस्तान की टेस्ट तैयारियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

PCB वरिष्ठ खिलाड़ियों को दे रहा घरेलू क्रिकेट पर जोर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बोर्ड का मानना है कि रेड-बॉल क्रिकेट में नियमित भागीदारी से खिलाड़ियों की तकनीक और मैच फिटनेस बेहतर हो सकती है।सफेद गेंद की टीमों के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा भी इसी प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। ऐसे में बाबर की वापसी पाकिस्तान के वरिष्ठ खिलाड़ियों के घरेलू क्रिकेट में लौटने की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है।

बाबर के लिए फॉर्म हासिल करने का मौका

घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट बाबर आजम को अंतरराष्ट्रीय दबाव से दूर अपनी बल्लेबाजी की लय दोबारा हासिल करने का अवसर देगा। पाकिस्तान को आने वाले टेस्ट मुकाबलों में अपने प्रमुख बल्लेबाज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बाबर की वापसी पर सभी की नजरें रहेंगी कि वह घरेलू क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या इससे उनके टेस्ट करियर को नई दिशा मिलती है।