लंदन : पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने माना कि लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों 194 रन की हार की मुख्य वजह उनकी टीम की खराब बैटिंग थी। साथ ही उन्होंने सऊद शकील और मोहम्मद अब्बास के प्रदर्शन की तारीफ भी की। हार के बाद बाबर ने कहा कि टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने हालात का फायदा उठाने के लिए पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन बैटिंग यूनिट दोनों पारियों में मिले मौकों का फायदा नहीं उठा सकी।

मैच के बाद बाबर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और हालात का फायदा उठाने की कोशिश की। फिर बैटिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। दूसरी पारी में भी बॉलिंग अच्छी रही, अब्बास का प्रदर्शन शानदार रहा। बैटिंग फिर से लड़खड़ा गई।' पाकिस्तान के कप्तान ने सऊद शकील की संघर्षपूर्ण पारी का जिक्र करते हुए कहा कि बल्लेबाज ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पार्टनरशिप बनाने की कोशिश में "क्लास और दृढ़ संकल्प" दिखाया। उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि सऊद ने क्लास और दृढ़ संकल्प दिखाया। हमने बस अपनी योजनाओं पर अमल किया और पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हम पार्टनरशिप नहीं बना पाए।'

बाबर ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेने के लिए मोहम्मद अब्बास की भी तारीफ की और इसे मशहूर मैदान पर एक खास उपलब्धि बताया। बाबर ने कहा, 'मुझे लगता है कि लॉर्ड्स में 5 विकेट लेना अब्बास के लिए यादगार पल है। सच कहूं तो, हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं।'

मैच की बात करें तो ओली रॉबिन्सन, जोश टोंग और जोफ्रा आर्चर ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया और इंग्लैंड ने 389 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम को 194 रन पर ऑलआउट कर दिया। रॉबिन्सन ने मैच में 8/35 के आंकड़े के साथ शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

इससे पहले पहली पारी में पाकिस्तान द्वारा इंग्लैंड का स्कोर 77/4 करने के बाद टीम ने मुश्किल शुरुआत से उबरते हुए वापसी की थी। जॉर्डन कॉक्स (55) और जेमी स्मिथ (61) ने पारी को संभाला, जबकि निचले क्रम के बल्लेबाजों गस एटकिंसन (45) और जोश टोंग (30*) के योगदान से इंग्लैंड 290 रन बनाने में सफल रहा। पाकिस्तान के गेंदबाजों मोहम्मद अब्बास (4/73) और मोहम्मद अली (3/86) ने प्रभावित किया, लेकिन उनके बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे और पहली पारी में पूरी टीम 110 रन पर आउट हो गई। रॉबिन्सन ने चार विकेट लिए, जबकि आर्चर और टोंग ने क्रमशः तीन और दो विकेट चटकाए, जिससे इंग्लैंड को 180 रनों की बढ़त मिली।

इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 208 रन बनाए और पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 389 रनों का लक्ष्य रखा; इस पारी में डैन लॉरेंस ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए जबकि अब्बास ने पाकिस्तान के लिए 5 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने शुरुआत में ही कुछ विकेट गंवा दिए, लेकिन शान मसूद और सऊद शकील ने 97 रनों की साझेदारी करके पारी को संभालने की कोशिश की। शकील ने संघर्षपूर्ण 97 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों का दबदबा कायम रहा और पाकिस्तान की पूरी टीम 194 रन पर आउट हो गई।