मेलबर्न/नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही उनके एक शानदार करियर का अंत हो गया है। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, 38 साल की उम्र में इस दिग्गज क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। अपने करियर के दौरान मैक्सवेल ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में शानदार योगदान दिया और दुनिया के सबसे खतरनाक व्हाइट-बॉल क्रिकेटरों में अपनी पहचान बनाई।

2012 में किया था डेब्यू; वनडे में जड़ा 201 रन का ऐतिहासिक दोहरा शतक

14 अक्टूबर 1988 को मेलबर्न में जन्मे मैक्सवेल ने 2012 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था और जल्द ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से छा गए। उन्होंने 149 वनडे मैचों में 3,990 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 23 अर्धशतक शामिल रहे। वनडे क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट 126.71 का रहा। उनका सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर 201* रन रहा, जो उन्होंने 2023 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली ऐतिहासिक पारी के दौरान बनाया था।

टी20 अंतरराष्ट्रीय में 5 शतक और टेस्ट में भी दिखाया दम

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैक्सवेल ने 130 मैचों में 154 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 2,897 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। इस प्रारूप में उनका उच्चतम स्कोर 145 रन रहा। वहीं, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 7 मैचों में 1 शतक की मदद से 339 रन बनाए।

ऑलराउंड प्रदर्शन और दो बार विश्व कप विजेता टीम के सदस्य

मैक्सवेल एक उपयोगी ऑफ स्पिनर भी रहे, जिन्होंने वनडे में 77 विकेट और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 51 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही उन्हें अपनी पीढ़ी के बेहतरीन फील्डरों में भी गिना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की 2015 और 2023 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे मैक्सवेल ने मुश्किल परिस्थितियों में अपनी मैच विनिंग पारियों से टीम को जीत दिलाई।

आईपीएल में भी रहा दबदबा

फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी मैक्सवेल का जबरदस्त दबदबा रहा। आईपीएल में 141 मैच खेलकर उन्होंने 2,819 रन बनाए और 161 छक्के लगाए। उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और आरसीबी जैसी प्रमुख टीमों का प्रतिनिधित्व किया और फैंस का मनोरंजन किया।