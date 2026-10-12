सिडनी: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मार्च 2027 में होने वाले ऐतिहासिक 150वें एनिवर्सरी टेस्ट के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खास ग्रीन-गोल्ड जर्सी पेश की है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 11 मार्च से शुरू होने वाला यह पिंक-बॉल डे-नाइट टेस्ट दोनों टीमों की ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। मैच के पहले तीन दिनों के टिकट बिक चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम मार्च 2027 में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले में खास ग्रीन-गोल्ड किट पहनकर मैदान पर उतरेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को इस विशेष जर्सी का अनावरण किया। यह मुकाबला 11 मार्च 2027 से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा।

150वें एनिवर्सरी टेस्ट के लिए खास जर्सी लॉन्च

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक मुकाबले से 150 दिन पहले विशेष जर्सी पेश करके इस आयोजन की तैयारियों को नई गति दी है। ऑस्ट्रेलिया की पारंपरिक टेस्ट यूनिफॉर्म में इस बार हरे और सुनहरे रंगों को खास महत्व दिया गया है। यह विशेष यूनिफॉर्म ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव को यादगार बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

जर्सी में क्या-क्या होगा खास?

ऑस्ट्रेलिया की नई एनिवर्सरी किट में नियमित टेस्ट यूनिफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाली गोल्डन वॉटल ट्रिमिंग की जगह सुनहरे रंग की खास डिटेलिंग दी गई है। जर्सी के प्लैकेट को हरे रंग में तैयार किया गया है, जबकि आस्तीन पर एनिवर्सरी टेस्ट का लोगो सुनहरे रंग में नजर आएगा। इसके साथ किट निर्माता कंपनी एसिक्स का लोगो भी मौजूद रहेगा। शर्ट और ट्राउजर के कॉलर, बटनों तथा किनारों पर सुनहरे रंग की सजावट इस यूनिफॉर्म को खास पहचान देगी।

हालांकि, जर्सी के मूल डिजाइन में बहुत अधिक बदलाव नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टेस्ट टीम ने 2025-26 के घरेलू सीजन में जिस यूनिफॉर्म को अपनाया था, उसी डिजाइन को आधार बनाया गया है। इसमें मुख्य रूप से ग्रीन-गोल्ड रंगों और ऐतिहासिक लोगो को शामिल करके इसे 150वें एनिवर्सरी टेस्ट के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट की पहचान को बरकरार रखते हुए ऐतिहासिक आयोजन को अलग रूप दिया गया है।

जर्सी पर नजर आएगी आदिवासी कलाकार की खास कलाकृति

इस विशेष जर्सी की एक बड़ी खासियत प्रसिद्ध आदिवासी कलाकार आंटी फियोना क्लार्क की कलाकृति है। 'लैंड एंड सी' नाम से तैयार इस कलाकृति को जर्सी के कंधों पर बरकरार रखा गया है। इसमें 'वॉकअबाउट विकेट्स' की थीम शामिल है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यह डिजाइन सिर्फ जर्सी की सुंदरता नहीं बढ़ाता, बल्कि क्रिकेट के साथ देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को भी जोड़ता है।

इस कलाकृति के जरिए 1868 की एबोरिजिनल इलेवन टीम को भी सम्मान दिया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया की पहली क्रिकेट टीम थी, जिसने इंग्लैंड का दौरा किया था। ऐसे में एनिवर्सरी किट ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की विरासत के साथ उन खिलाड़ियों के योगदान को भी याद करेगी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

11 मार्च 2027 से MCG में खेला जाएगा ऐतिहासिक टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 150वां एनिवर्सरी टेस्ट 11 मार्च 2027 से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मुकाबला डे-नाइट प्रारूप में आयोजित होगा, जिसमें गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। मैच के पहले तीन दिनों के सार्वजनिक टिकट पहले ही बिक चुके हैं, जिससे इस ऐतिहासिक मुकाबले को लेकर प्रशंसकों के उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला दोनों देशों की लंबी प्रतिद्वंद्विता का जश्न मनाने का खास अवसर होगा।

यह टेस्ट मैच मार्च 1877 में मेलबर्न में खेले गए पहले पुरुष टेस्ट मुकाबले के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया वह मुकाबला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण था। दोनों टीमों के बीच वर्षों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता ने क्रिकेट को कई यादगार मुकाबले दिए हैं। ऐसे में 2027 का यह टेस्ट खेल के इतिहास में एक विशेष स्थान रखेगा।

एनिवर्सरी टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया का व्यस्त कार्यक्रम

ऐतिहासिक टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीरीज में हिस्सा लेना है। पैट कमिंस की अगुआई वाली टीम फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड की मेजबानी करनी है, जहां दोनों देशों के बीच चार टेस्ट मैच खेले जाने निर्धारित हैं। लगातार होने वाले इन मुकाबलों के कारण खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम संयोजन पर विशेष ध्यान देना होगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत का दौरा करेगी, जहां उसे पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में हिस्सा लेना है। भारत दौरे के बाद टीम स्वदेश लौटेगी और इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक एनिवर्सरी टेस्ट खेलेगी। इतने व्यस्त कार्यक्रम में खिलाड़ियों को लगातार यात्रा, अलग-अलग परिस्थितियों और लंबे प्रारूप के मुकाबलों के लिए खुद को तैयार रखना होगा।

12 महीने में 21 टेस्ट खेल सकती है ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलिया का आगामी टेस्ट कार्यक्रम टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अगस्त से शुरू होने वाले 12 महीनों के दौरान टीम के 21 टेस्ट मैच खेलने की संभावना जताई गई है। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ होने वाले मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की क्षमता और तैयारी की परीक्षा लेंगे। ऐसे व्यस्त कार्यक्रम में खिलाड़ियों के कार्यभार का प्रबंधन और चोटों से बचाव टीम प्रबंधन के लिए अहम रहेगा।

इसके बावजूद 150वें एनिवर्सरी टेस्ट को लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए खास उत्साह है। इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न में होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, बल्कि दोनों देशों के क्रिकेट इतिहास का उत्सव भी होगा। खास ग्रीन-गोल्ड जर्सी, गुलाबी गेंद और ऐतिहासिक मैदान इस आयोजन को और यादगार बनाएंगे। अब प्रशंसकों की नजर मार्च 2027 में होने वाले इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले पर रहेगी।