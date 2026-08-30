नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकीब नबी इंग्लैंड के काउंटी चैंपियनशिप डिविजन-1 में सरे के लिए थोड़े समय के लिए खेलते नजर आ सकते हैं। नबी को इंग्लैंड जाने का वीजा मिल गया है और वह रविवार को नई दिल्ली से इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले हैं। सब कुछ ठीक रहा तो वह 2 सितंबर से द ओवल में यॉर्कशायर के खिलाफ शुरू होने वाले मुकाबले में सरे का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

रणजी ट्रॉफी में मचाया था तहलका

औकीब नबी ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 60 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने 12.56 की औसत से विकेट चटकाकर जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके इस प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टीम के भविष्य के लिए एक उपयोगी तेज गेंदबाजी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। नबी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ भारत की 1-0 से टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें दोनों टेस्ट मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला।

इंग्लैंड में स्विंग गेंदबाजी पर होगी नजर

नबी के काउंटी कार्यकाल का एक अहम उद्देश्य उन्हें इंग्लैंड की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में खेलने का अनुभव देना है। भारतीय टीम मैनेजमेंट और राष्ट्रीय चयनकर्ता यह भी देखना चाहते हैं कि नबी इंग्लैंड के मौसम और परिस्थितियों में गेंद को कितना स्विंग करा सकते हैं। आगामी टेस्ट दौरे पर न्यूजीलैंड में भी सीम और स्विंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलने की उम्मीद है। ऐसे में लाल कूकाबुरा गेंद से नबी का अनुभव उनके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरे के साथ तीन मैच खेलने की संभावना

सरे के लिए नबी का संभावित कार्यकाल 2 सितंबर से शुरू होने वाले यॉर्कशायर के खिलाफ मुकाबले से शुरू हो सकता है। इसके बाद सरे को 8 सितंबर को होव में ससेक्स और 15 सितंबर को द ओवल में ग्लैमरगन के खिलाफ खेलना है। नबी इन मुकाबलों के लिए भी उपलब्ध रह सकते हैं। सरे की मौजूदा टीम में भारत के लेग स्पिनर राहुल चाहर और अनकैप्ड बल्लेबाजी ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर भी शामिल हैं।

मानव सुथार और कुलदीप भी काउंटी क्रिकेट में

इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट में इस समय कई भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में 16 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार भी वारविकशायर के लिए दोबारा खेलेंगे। वहीं बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव यॉर्कशायर के लिए वापसी करेंगे।

इसके बाद इंडिया ए से जुड़ेंगे नबी

काउंटी चैंपियनशिप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद औकीब नबी के इंडिया ए टीम से जुड़ने की उम्मीद है। इंडिया ए को 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो रेड-बॉल मुकाबले खेलने हैं। हालांकि, नबी के लिए इसके बाद जम्मू-कश्मीर की टीम के साथ इरानी कप में खेलना मुश्किल हो सकता है। इरानी कप में जम्मू-कश्मीर का मुकाबला 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में रेस्ट ऑफ इंडिया से होना है, जबकि इंडिया ए का दूसरा मुकाबला 29 सितंबर से पुडुचेरी में शुरू होगा।

शमी और मुकेश के भी काउंटी खेलने की संभावना

इस बीच, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार के भी काउंटी चैंपियनशिप के बाद के चरणों में खेलने की संभावना जताई गई है। दोनों फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड-1 पर जारी दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे हैं, जहां उनका सामना डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन से है। हालांकि, शमी और मुकेश के काउंटी क्रिकेट खेलने को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।