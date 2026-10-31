नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है। चोट के चलते प्रसिद्ध कृष्णा शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड A के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने वाले नबी के पास अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का एक और मौका होगा।

प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग इंजरी से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। 30 अक्टूबर को उन्हें वनडे सीरीज से बाहर करने का फैसला लिया गया। उनकी फिटनेस को लेकर पहले भी संशय बना हुआ था और उनकी उपलब्धता BCCI की मंजूरी पर निर्भर थी।

औकिब नबी को मिला टीम इंडिया में मौका

प्रसिद्ध कृष्णा की जगह चयन समिति ने औकिब नबी को शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों के लिए टीम में शामिल किया है। इससे पहले नबी को सीरीज के चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम में जगह मिली थी। अब वह पूरी वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे। चयन समिति की अगुवाई प्रज्ञान ओझा कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड A के खिलाफ गेंद से मचाया धमाल

औकिब नबी ने न्यूजीलैंड A के खिलाफ चार दिवसीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने मैच की दोनों पारियों में तीन-तीन विकेट हासिल किए और कुल छह बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इतना ही नहीं, दूसरी पारी में उन्होंने 38 रनों की उपयोगी पारी भी खेली। उनके इसी प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।

नीतीश कुमार रेड्डी भी सिर्फ पहले वनडे के लिए उपलब्ध

ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी भारतीय टीम के लिए केवल पहले वनडे मुकाबले में उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद वह न्यूजीलैंड A के खिलाफ तीसरे चार दिवसीय मैच में खेलेंगे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने निचले क्रम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी। नबी अपनी गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं।

पहले तीन वनडे के लिए भारत की अपडेटेड टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (केवल पहला वनडे), औकिब नबी।

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।