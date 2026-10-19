आइची-नागोया (जापान): एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय पैरा एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की भाला फेंक एफ46 स्पर्धा में देश को स्वर्ण और रजत पदक दिलाए। रिंकू हुड्डा ने 65.11 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि अजीत सिंह यादव 65.02 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया।

रिंकू हुड्डा ने 65.11 मीटर के थ्रो से जीता स्वर्ण

रिंकू हुड्डा ने पुरुषों की भाला फेंक एफ46 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 65.11 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। इस दमदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रिंकू ने अपनी ताकत और सटीकता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में बाकी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया।

अजीत सिंह यादव ने 9 सेंटीमीटर के अंतर से जीता रजत

भारत के अजीत सिंह यादव ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 65.02 मीटर का थ्रो किया और रजत पदक अपने नाम किया। वह स्वर्ण पदक जीतने वाले रिंकू हुड्डा से केवल नौ सेंटीमीटर पीछे रहे। दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला और भारत ने स्पर्धा के दोनों शीर्ष पदकों पर कब्जा जमाया।

इंडोनेशिया के खिलाड़ी को मिला कांस्य पदक

पुरुषों की भाला फेंक एफ46 स्पर्धा में इंडोनेशिया के आर साक्त्योनो ने 55.30 मीटर का थ्रो करके कांस्य पदक जीता। भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहले और दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। इस नतीजे ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय पैरा एथलेटिक्स की मजबूती को एक बार फिर सामने रखा।

पिछले एशियन पैरा गेम्स में भी भारत ने किया था शानदार प्रदर्शन

2022 के एशियन पैरा गेम्स में भी भारत ने पुरुषों की भाला फेंक एफ46 स्पर्धा में तीनों पदक अपने नाम किए थे। उस प्रतियोगिता में सुंदर सिंह गुर्जर ने 68.60 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। रिंकू हुड्डा ने 67.08 मीटर के थ्रो के साथ रजत और अजीत सिंह यादव ने 63.52 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक हासिल किया था।

निषाद कुमार ने लंबी कूद में जीता स्वर्ण पदक

इससे पहले भारत के दो बार के पैरालंपिक रजत पदक विजेता निषाद कुमार ने पुरुषों की टी47 लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 7.11 मीटर की दूरी तय की। ऊंची कूद में मुख्य रूप से हिस्सा लेने वाले निषाद ने इस स्पर्धा में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। उनका स्वर्ण पदक इन खेलों में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक रहा।

रवि कार्तिक बुदिगिना ने तैराकी में जीता रजत

भारतीय खिलाड़ियों ने तैराकी में भी पदक जीतकर देश की झोली में सफलता जोड़ी। रवि कार्तिक बुदिगिना ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 तैराकी स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के लगातार शानदार प्रदर्शन से पैरा एथलेटिक्स और तैराकी में देश की पदक उम्मीदों को मजबूती मिली है।