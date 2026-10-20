आइची-नागोया: भारत के स्टार पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल ने मंगलवार को जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने लॉस एंजिल्स 2028 पैरालंपिक खेलों के लिए भारत का कोटा स्थान भी सुनिश्चित किया।

फाइनल में 233.7 अंक के साथ हासिल किया दूसरा स्थान

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के रहने वाले 24 वर्षीय मनीष नरवाल ने आठ निशानेबाजों के बीच खेले गए फाइनल में संयम और सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार नौ और 10 रिंग के आसपास के निशाने लगाते हुए कुल 233.7 अंक हासिल किए। दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने रजत पदक पर कब्जा जमाया।

LA 2028 पैरालंपिक के लिए भारत को मिला कोटा

मनीष नरवाल की इस उपलब्धि से भारत ने लॉस एंजिल्स 2028 पैरालंपिक खेलों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। वह पैरालंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले तीसरे भारतीय पैरा निशानेबाज बने। उनसे पहले मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में पहले और दूसरे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए कोटा स्थान सुनिश्चित किया था।

SH1 कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करते हैं मनीष

मनीष नरवाल SH1 वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस श्रेणी में ऐसे निशानेबाज शामिल होते हैं, जिनके अंगों में दिव्यांगता होती है, लेकिन वे बिना अतिरिक्त सहारे के अपनी पिस्टल पकड़कर निशाना लगा सकते हैं। इस वर्ग में खिलाड़ियों की शारीरिक स्थिति के अनुरूप नियम निर्धारित किए जाते हैं, ताकि वे समान परिस्थितियों में मुकाबला कर सकें।

दाएं हाथ में जन्मजात दिव्यांगता, बाएं हाथ से निशानेबाजी

मनीष नरवाल का जन्म 17 अक्टूबर 2001 को दाएं हाथ में जन्मजात दिव्यांगता के साथ हुआ था। वह बाएं हाथ से निशानेबाजी करते हैं। उनके पिता ने 2016 में उन्हें बल्लभगढ़ की एक स्थानीय शूटिंग रेंज से परिचित कराया था। इससे पहले मनीष फुटबॉल खेलना चाहते थे, लेकिन निशानेबाजी में रुचि बढ़ने के बाद उन्होंने इसी खेल को अपना करियर बनाया।

लॉस एंजिल्स पैरालंपिक की तैयारी को मिली मजबूती

एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक और LA 2028 के लिए कोटा स्थान हासिल करना मनीष नरवाल के करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनके प्रदर्शन से भारतीय पैरा शूटिंग को मजबूती मिली है। अब उनकी नजर आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी लय बरकरार रखने और लॉस एंजिल्स पैरालंपिक में पदक जीतने पर होगी।