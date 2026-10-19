आइची-नागोया (जापान): एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को प्रतियोगिता के पहले दो पदक दिलाए। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में मोना ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि अवनी लेखरा ने रजत पदक अपने नाम किया। मोना ने 250 अंक हासिल कर नया एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया।

मोना अग्रवाल ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास

महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में मोना अग्रवाल ने बेहतरीन निशानेबाजी करते हुए 250 अंक हासिल किए। सातवीं सीरीज के बाद उनके इस स्कोर ने स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। इसके साथ ही मोना ने 2023 हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स में अवनी लेखरा के बनाए 249.6 अंकों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मोना का यह प्रदर्शन भारत के लिए प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत साबित हुआ।

अवनी लेखरा ने सिल्वर मेडल पर किया कब्जा

भारत की स्टार पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने भी फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सातवीं सीरीज के बाद 249.6 अंक हासिल कर रजत पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने पहले और दूसरे स्थान पर कब्जा जमाकर देश को दोहरी सफलता दिलाई। मोना और अवनी की इस उपलब्धि से एशियन पैरा गेम्स में भारत का पदक अभियान शुरू हो गया।

पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक से चूका भारत

महिलाओं की स्पर्धा में दो पदक जीतने के बाद पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 फाइनल में भारतीय निशानेबाज पदक हासिल नहीं कर सके। महावीर स्वरूप उन्हालकर 205.9 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहे और पांचवीं सीरीज के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। वहीं, पदार्पण कर रहे राकेश निदागुंडी ने 141.5 अंक हासिल कर सातवां स्थान प्राप्त किया।

क्वालिफिकेशन राउंड में भी मोना अग्रवाल ने बनाया रिकॉर्ड

फाइनल से पहले मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन स्पर्धा में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने छह सीरीज के बाद 629.1 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया और नया एशियन पैरा गेम्स क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने चीन की झांग कुइपिंग के पुराने महाद्वीपीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, वह 629.4 अंकों के विश्व रिकॉर्ड से मामूली अंतर से चूक गई।

राकेश निदागुंडी और महावीर उन्हालकर ने भी फाइनल में बनाई जगह

पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन स्पर्धा में राकेश निदागुंडी और महावीर स्वरूप उन्हालकर ने अच्छा प्रदर्शन किया। छह सीरीज के बाद राकेश ने 619.3 अंक हासिल कर सातवां स्थान प्राप्त किया, जबकि महावीर 617.4 अंकों के साथ आठवें स्थान पर रहे। दोनों निशानेबाजों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन पदक मुकाबले में वे शीर्ष तीन में जगह नहीं बना सके।

भारत ने पदक अभियान की शानदार शुरुआत की

एशियन पैरा गेम्स 2026 में मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा की उपलब्धियों ने भारतीय दल को मजबूत शुरुआत दिलाई। मोना ने फाइनल में स्वर्ण पदक के साथ रिकॉर्ड बनाया, जबकि अवनी ने रजत पदक हासिल किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। अब भारतीय दल की नजरें प्रतियोगिता की अन्य स्पर्धाओं में भी पदक जीतने पर होंगी।