किताक्यूशू: जापान के किताक्यूशू में खेले जा रहे Asian Men's Volleyball Championship में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत हार के साथ की। पूल बी के मुकाबले में तीन बार के चैंपियन चीन ने भारत को सीधे तीन सेटों में 25-21, 28-26, 27-25 से हराया। हालांकि भारत ने दूसरे और तीसरे सेट में चीन को कड़ी टक्कर दी।

पहले सेट में चीन ने बनाई बढ़त

भारत को पहले सेट में 21-25 से हार का सामना करना पड़ा। चीन ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और मामूली अंतर से पहला सेट अपने नाम किया। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की कोशिश की और अगले दोनों सेटों में मुकाबला लगभग बराबरी का रखा।

दूसरे और तीसरे सेट में रोमांचक मुकाबला

दूसरे सेट में भारत ने चीन को कड़ी चुनौती दी। मुकाबला 25 अंकों के बाद भी जारी रहा, लेकिन चीन ने दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सेट 28-26 से जीत लिया। तीसरे सेट में भी कहानी कुछ अलग नहीं रही। भारत ने लगातार संघर्ष किया, लेकिन निर्णायक मौकों पर चीन ने धैर्य बनाए रखा और 27-25 से सेट जीतकर मुकाबला 3-0 से अपने नाम कर लिया।

अटैक और ब्लॉक में चीन रहा आगे

आंकड़ों की बात करें तो चीन ने अटैक से 45 अंक हासिल किए, जबकि भारत के खाते में 39 अटैक पॉइंट आए। ब्लॉक के मामले में भी चीन का पलड़ा भारी रहा। चीन ने 9 ब्लॉक किए, जबकि भारत 6 ब्लॉक ही कर सका।

चीन के कोच ने माना, अभी सुधार की जरूरत

चीन के मुख्य कोच Vital Heynen ने कहा कि टीम ने मैच से पहले तय किए गए लक्ष्य को हासिल किया, लेकिन दूसरे और तीसरे सेट के आखिरी हिस्से में खिलाड़ी अपना मजबूत प्रदर्शन बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने माना कि टीम के प्रदर्शन में अभी सुधार की गुंजाइश है।

चीन पूल बी में दूसरे स्थान पर

इस जीत के साथ चीन को 3 अंक मिले और वह पूल बी में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। हालांकि प्वाइंट रेशियो के आधार पर ईरान उससे आगे है। ईरान ने ग्रुप के शुरुआती मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था।

क्वार्टरफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीमें?

टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें तीन पूल में बांटा गया है। हर पूल से शीर्ष दो टीमें और तीनों पूल की दो सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें क्वार्टरफाइनल में जगह बनाएंगी।

13 सितंबर तक चलेगा टूर्नामेंट

Asian Men's Volleyball Championship का आयोजन 13 सितंबर तक होगा। इस टूर्नामेंट का महत्व इसलिए भी काफी ज्यादा है क्योंकि चैंपियन टीम 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में एशिया के लिए पुरुष वॉलीबॉल का पहला कोटा हासिल करेगी। इसके अलावा टूर्नामेंट की तीनों पदक विजेता टीमें 2027 FIVB Volleyball Men's World Cup के लिए क्वालीफाई करेंगी।

भारत का अगला मुकाबला ईरान से

भारत अब अपने अगले लीग मुकाबले में ईरान का सामना करेगा। वहीं चीन की टीम सोमवार को अपने दूसरे पूल मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। भारत के लिए ईरान के खिलाफ मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए उसे जल्द जीत की राह पर लौटना होगा।

मैच का नतीजा

चीन 3-0 भारत

सेट स्कोर: 25-21, 28-26, 27-25

भारत का अगला मुकाबला: ईरान के खिलाफ।