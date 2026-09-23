काकामिगाहारा (जापान): भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपना अजेय अभियान जारी रखते हुए थाईलैंड के खिलाफ 20-1 की बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में ड्रैग फ्लिकर दीपिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले 9 गोल दागे और टीम की जीत की सबसे बड़ी स्टार रहीं।

दीपिका ने दागे 9 गोल

काकामिगाहारा में बुधवार को खेले गए पूल बी के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को पूरी तरह एकतरफा अंदाज में हराया। दीपिका ने दूसरे, आठवें, नौवें, 24वें, 33वें, 36वें, 39वें, 51वें और 57वें मिनट में गोल किए। उन्होंने मुकाबले में कुल 9 गोल अपने नाम किए।

नवनीत कौर ने भी दिखाया दम

अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर ने भारत की जीत में अहम योगदान दिया। उन्होंने चौथे मिनट में पहला गोल किया, जबकि इसके बाद 29वें, 35वें और 51वें मिनट में भी गोल दागे। इस तरह नवनीत ने मुकाबले में कुल चार गोल किए।

रूतुजा पिसाल ने किए तीन गोल

रूतुजा पिसाल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल किए। उन्होंने 10वें, 11वें और 47वें मिनट में थाईलैंड की डिफेंस को भेदा। इसके अलावा अनुभवी मिडफील्डर नेहा ने 19वें मिनट में भारत के लिए एक गोल किया।

इन खिलाड़ियों ने भी किया गोल

भारत की ओर से लालरेम्सियामी ने 26वें मिनट, साक्षी राणा ने 29वें मिनट और कप्तान सलीमा टेटे ने 45वें मिनट में गोल किया। भारत के आक्रामक खेल के सामने थाईलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई।

थाईलैंड के लिए आया सिर्फ एक गोल

थाईलैंड की ओर से एकमात्र गोल इम्पा कुंजिरा ने किया। उन्होंने 49वें मिनट में भारत के खिलाफ गोल दागा। हालांकि, तब तक भारतीय टीम मुकाबले में बड़ी बढ़त बना चुकी थी और थाईलैंड की वापसी की कोई संभावना नहीं बची थी।

एशियन गेम्स में भारत का शानदार अभियान

इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में अपना अजेय अभियान जारी रखा। भारत ने इससे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से और थाईलैंड को 17-1 से हराया था। अब एक बार फिर थाईलैंड के खिलाफ भारत ने 20-1 की बड़ी जीत दर्ज कर अपने दमदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा।