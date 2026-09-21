Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

काकामिगाहारा (जापान): भारत की महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट के अपने शुरुआती दो मुकाबलों में कुल 36 गोल कर दिए हैं, जबकि सिर्फ एक गोल गंवाया है।

तीन खिलाड़ियों ने लगाई शानदार हैट्रिक

भारत की जीत में दीपिका सेहरावत, रुतुजा पिसाल और नवनीत कौर ने हैट्रिक लगाकर अहम भूमिका निभाई। तीनों ने भारतीय फॉरवर्ड लाइन की आक्रामक ताकत का शानदार प्रदर्शन किया और इंडोनेशिया की डिफेंस को लगातार दबाव में रखा।

दीपिका ने तीन और गोल जोड़कर बनाए 11 गोल

दीपिका सेहरावत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में उज्बेकिस्तान के खिलाफ 19-0 की जीत में आठ गोल दागे थे। इंडोनेशिया के खिलाफ उन्होंने तीन और गोल किए। दीपिका ने आठवें, 28वें और 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी हैट्रिक पूरी की।इसके साथ ही दीपिका के एशियाई खेल 2026 में दो मैचों के बाद 11 गोल हो गए हैं।

रुतुजा ने तीनों गोल फील्ड प्ले से किए

रुतुजा पिसाल ने भी शानदार प्रदर्शन किया और अपनी हैट्रिक पूरी की। उन्होंने तीनों गोल फील्ड प्ले से किए। रुतुजा ने 15वें, 20वें और 38वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त लगातार मजबूत की।

नवनीत ने आखिरी दौर में पूरी की हैट्रिक

नवनीत कौर ने भी तीन गोल अपने नाम किए। उन्होंने 35वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि 56वें और 57वें मिनट में लगातार दो गोल दागकर अपनी हैट्रिक पूरी की। खास तौर पर मैच के अंतिम चरण में नवनीत ने भारत के आक्रमण को और धार दी।

पहले हाफ में भारत ने बना ली बड़ी बढ़त

पहले गोल के बाद भारत ने इंडोनेशिया पर लगातार दबाव बनाए रखा। 11वें मिनट में सुनेलिता टोप्पो ने भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद लालरेम्सियामी हमारजोटे और रुतुजा पिसाल ने भी गोल किए, जिससे भारत ने मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया।

दूसरे हाफ में भी नहीं थमा गोलों का सिलसिला

दूसरे हाफ में भी भारत ने आक्रमण जारी रखा और इंडोनेशिया को राहत का कोई मौका नहीं दिया। नवनीत कौर ने मैच के अंतिम चरण में दो गोल दागकर अपनी हैट्रिक पूरी की और भारत के स्कोर को 17 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

दो मैचों में भारत के 36 गोल

भारत ने एशियाई खेल 2026 के अपने पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इसके बाद इंडोनेशिया के खिलाफ 17-1 की जीत दर्ज की। इस तरह भारत ने अपने शुरुआती दो मैचों में 36 गोल किए हैं और सिर्फ एक गोल गंवाया है।

बुधवार को थाईलैंड से होगा मुकाबला

भारत अब बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। टीम की नजरें अपनी अजेय लय को बरकरार रखने और नॉकआउट चरण से पहले पूल बी में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होंगी।