नागोया: भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने का सपना टूट गया है। मंगलवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत को जापान के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधू और उन्नाति हुड्डा अपने-अपने एकल मुकाबले हार गईं, जबकि त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने भारत को मुकाबले में वापस लाने की कोशिश की। हालांकि, तन्वी शर्मा की हार के साथ जापान ने मुकाबला अपने नाम कर लिया।

सिंधू ने दी यामागुची को कड़ी चुनौती

भारत की ओर से मुकाबले की शुरुआत दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने की। उनका सामना दुनिया की नंबर-3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से हुआ। सिंधू ने जापानी खिलाड़ी को कड़ी चुनौती दी, लेकिन निर्णायक गेम में उनकी लय बिगड़ गई। सिंधू को यामागुची के खिलाफ 23-21, 18-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ जापान ने मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली।

13-17 से पिछड़ने के बाद सिंधू ने जीता पहला गेम

पहले गेम में सिंधू एक समय 13-17 से पीछे चल रही थीं। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर किया और इसके बाद 23-21 से गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में भी मुकाबला कड़ा रहा। इंटरवल तक यामागुची के पास दो अंकों की बढ़त थी। सिंधू ने 12-17 से पिछड़ने के बाद फिर वापसी की कोशिश की, लेकिन यामागुची ने धैर्य बनाए रखा और 21-18 से गेम जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम में पहुंचा दिया।

निर्णायक गेम में सिंधू की लय बिगड़ी

तीसरे गेम में सिंधू शुरुआत से ही संघर्ष करती नजर आईं। यामागुची ने जल्द ही 14-6 की बढ़त बना ली। इसके बाद जापानी खिलाड़ी ने दबाव बनाए रखा और 10 मैच प्वाइंट हासिल कर लिए। आखिर में यामागुची ने एक सटीक रिटर्न शॉट के साथ मैच अपने नाम कर लिया और भारत को शुरुआती मुकाबले में बड़ा झटका दिया।

उन्नाति हुड्डा भी नहीं दिला सकीं जीत

दूसरे एकल मुकाबले में उन्नाति हुड्डा का सामना 2022 की विश्व जूनियर चैंपियन और दुनिया की नंबर-7 खिलाड़ी टोमोका मियाजाकी से हुआ। उन्नाति को मियाजाकी के खिलाफ 16-21, 18-21 से हार मिली। इस जीत के साथ जापान ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली और भारत पर बाहर होने का दबाव बढ़ गया।

त्रीसा-गायत्री ने भारत की उम्मीदें जगाईं

इसके बाद विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में कांस्य पदक जीतने वाली त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी कोर्ट पर उतरी। दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को मुकाबले में वापस ला दिया। त्रीसा और गायत्री ने युकी फुकुशिमा और मायु मात्सुमोतो की जोड़ी को 21-17, 21-16 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने स्कोर 1-2 कर दिया और पदक की उम्मीदें फिर से जगा दीं।

तन्वी शर्मा की हार से भारत का सफर खत्म

भारत को मुकाबले में बनाए रखने की जिम्मेदारी युवा शटलर तन्वी शर्मा के पास थी। तीसरे एकल मुकाबले में उनका सामना पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से हुआ। तन्वी शर्मा को ओकुहारा के खिलाफ 12-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। उनकी हार के साथ जापान ने मुकाबला 3-1 से जीत लिया और भारतीय महिला टीम एशियन गेम्स से बाहर हो गई।

भारत का फेंसिंग और बैडमिंटन में मेडल का इंतजार

भारतीय महिला बैडमिंटन टीम के पास इस मुकाबले के जरिए एशियन गेम्स में पदक जीतने का मौका था, लेकिन जापान के खिलाफ हार के साथ उसका अभियान समाप्त हो गया। भारत की ओर से त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन एकल मुकाबलों में मिली हार टीम के लिए भारी साबित हुई। अब भारतीय खिलाड़ियों की नजरें एशियन गेम्स की अन्य स्पर्धाओं पर रहेंगी।