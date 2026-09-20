नागोया: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय MMA फाइटर वरुण सान्याल को लेकर चिंता बढ़ गई थी। रविवार को क्रूज जहाज पर 'सौना बाथ' लेते समय वरुण अचानक बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अब उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं।

वजन कम करने की कोशिश के दौरान हुआ हादसा

वरुण सान्याल रविवार को होने वाली प्रतियोगिता के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वह क्रूज जहाज पर सॉना बाथ लेने गए, जहां वह बेहोश हो गए। वरुण प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के बेटे हैं। घटना के बाद उन्हें तत्काल मेडिकल मदद उपलब्ध कराई गई और अस्पताल ले जाया गया।

नेपाल के खिलाड़ी ने बचाई स्थिति

भारतीय MMA खेल महासंघ के अध्यक्ष निखिल कुंडेरा ने पीटीआई को बताया कि नेपाल के एक खिलाड़ी ने वरुण को बेहोशी की हालत में देखा और उन्हें जगाने की कोशिश की। कुंडेरा ने कहा, 'सौभाग्य से नेपाल के एक खिलाड़ी ने उन्हें उस हालत में देखा और उन्हें जगाया। वरुण मुझे फोन करने की स्थिति में थे, जिसके बाद हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए।'

सुबह करीब 3 बजे क्रूज पर लौटे

निखिल कुंडेरा ने बताया कि अस्पताल ले जाने के बाद वरुण की स्थिति को लेकर ज्यादा चिंता की बात सामने नहीं आई। इसके बाद उन्हें सुबह करीब 3 बजे वापस क्रूज जहाज पर लाया गया। उन्होंने कहा, 'चिंता की कोई खास बात नहीं थी, इसलिए उन्हें सुबह करीब तीन बजे क्रूज पर वापस लाया गया। अब उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं।'