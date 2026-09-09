नई दिल्ली: भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियाई खेल 2026 में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने के लिए मंगलवार शाम जापान रवाना हो गई। आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले खेलों में हॉकी प्रतियोगिता नागोया से करीब 35 किलोमीटर दूर काकामिघारा में आयोजित की जाएगी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुआई में टीम अब अपने अगले बड़े लक्ष्य पर फोकस करेगी।

विश्व कप की निराशा पीछे छोड़ने का लक्ष्य

भारतीय टीम पिछले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में हुए FIH हॉकी विश्व कप 2026 में आठवें स्थान पर रही थी। टीम ने टूर्नामेंट में अपनी क्षमता की झलक तो दिखाई, लेकिन अहम मौकों पर निरंतरता नहीं बना सकी। अब टीम उस अनुभव से सीख लेते हुए जापान में ज्यादा संयमित और लगातार बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी।

गोल्ड के साथ ओलंपिक टिकट पर नजर

एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक LA 2028 ओलंपिक खेलों के लिए सीधी योग्यता का मौका देगा। ऐसे में भारत के लिए यह टूर्नामेंट सिर्फ महाद्वीपीय खिताब के बचाव तक सीमित नहीं है। भारतीय टीम 2023 हांगझाऊ एशियाई खेलों में जीते स्वर्ण पदक को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरे ओलंपिक कोटा पर कब्जा करना चाहेगी।

भारत ने पिछले एक दशक में एशियाई हॉकी में खुद को मजबूत ताकत के रूप में स्थापित किया है। टीम ने हांगझाऊ एशियाई खेलों और एशिया कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। चार बार के चैंपियन भारत की नजर अब जापान में भी अपना दबदबा कायम रखने पर होगी।

हरमनप्रीत बोले- एक समय में एक मैच पर ध्यान

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, 'हम बहुत आगे के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं और एक समय में एक खेल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कोई भी गेम आसान नहीं है क्योंकि आप पूरी प्रतियोगिता में लगातार अच्छा खेलना चाहते हैं और हार नहीं मानना चाहते हैं। इसका उद्देश्य हर मैच के साथ सुधार करना है और नॉकआउट चरण के दौरान जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता है तो चरम फॉर्म हासिल करना है।'

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन भी खिलाड़ियों से अंतिम नतीजे के बारे में सोचने के बजाय अपनी योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर ध्यान देने की उम्मीद करेंगे। टीम का लक्ष्य मुकाबले-दर-मुकाबला बेहतर प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट चरण में अपनी सर्वश्रेष्ठ लय हासिल करना होगा।

पूल A में भारत के सामने ये टीमें

चार बार के चैंपियन भारत को मेजबान जापान, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ पूल ए में रखा गया है। मौजूदा चैंपियन अपने अभियान की शुरुआत करेंगे 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ और बंगलादेश के खिलाफ 28 सितंबर को अपने पूल मैच का समापन करेंगे।

नॉकआउट चरण में सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि फाइनल 3 अक्टूबर को होगा। एलए 2028 ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता दांव पर होने के साथ, भारतीय टीम का लक्ष्य अपना गढ़ बनाए रखना और लगातार दूसरे एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक के साथ घर लौटना होगा।