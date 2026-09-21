आइची-नागोया (जापान): भारतीय बॉक्सर सुमित ने सोमवार को एशियाई खेल 2026 में पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ-16 में जगह बना ली। उन्होंने शुरुआती मुकाबले में थाईलैंड के बुनजोंग सिंसिरी को सर्वसम्मत फैसले से हराया। मुकाबले में सुमित ने शुरुआत में आक्रामक अंदाज दिखाने वाले सिंसिरी के खिलाफ धीरे-धीरे अपनी लय हासिल की और पूरे मुकाबले पर नियंत्रण बनाया।

पहले राउंड में 4-1 से रहे आगे

सिंसिरी ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक तरीके से की और शुरुआती exchanges में कुछ प्रभावी पंच लगाए। हालांकि, जैसे-जैसे पहला राउंड आगे बढ़ा, सुमित ने अपनी रणनीति पर पकड़ बना ली और बेहतर तरीके से जवाब देना शुरू किया। पहले राउंड के बाद जजों ने सुमित के पक्ष में 4-1 का फैसला दिया। इससे भारतीय बॉक्सर को मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल हो गई।

दूसरे राउंड में सुमित ने बढ़ाया दबाव

दूसरे राउंड में सुमित ने धैर्य के साथ अपने पंच लगाए और अनावश्यक जोखिम लेने से बचते हुए प्रभावी हमले किए। सिंसिरी को मुकाबले में वापसी के लिए आक्रामकता बढ़ानी थी, लेकिन सुमित ने लगातार अपने आत्मविश्वास में इजाफा किया। राउंड के आखिरी 30 सेकंड में सुमित ने कुछ शानदार हमले किए और दूसरे राउंड पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

तीसरे राउंड में समझदारी से किया मुकाबला

बढ़त हासिल करने के बाद सुमित ने तीसरे राउंड में ज्यादा नियंत्रित रणनीति अपनाई। उन्होंने गैर-जरूरी exchanges से बचते हुए प्रभावी पंच लगाए और मुकाबले की गति को अपने नियंत्रण में रखा। अंतिम राउंड में सुमित पूरी तरह हावी रहे। पांचों जजों ने यह राउंड उनके पक्ष में दिया और उन्होंने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

राउंड ऑफ-16 में पहुंचे सुमित

बुनजोंग सिंसिरी पर जीत के साथ सुमित ने एशियाई खेल 2026 के पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ-16 में जगह बना ली है। यह जीत भारत के बॉक्सिंग अभियान के लिए अहम रही।

सॉफ्ट टेनिस में भारत की शानदार शुरुआत

एशियाई खेलों में सोमवार को सॉफ्ट टेनिस में भी भारत ने अच्छी शुरुआत की। आध्या तिवारी और जय मीणा ने मिश्रित युगल ग्रुप बी अभियान की शुरुआत कंबोडिया की वीवा चाओ और चानरोसेका खुन की जोड़ी को 5-0 से हराकर की। भारतीय जोड़ी ने इसके बाद मंगोलिया की बुड न्यामदोरज और एनखखुसलेन गनबातार की जोड़ी के खिलाफ भी जीत दर्ज की। ग्रुप बी में उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की किम येओन-ह्वा और जेइक्यू पार्क की जोड़ी से भी निर्धारित था।

शूटिंग में रुद्रांक्ष तीसरे, हिमांशु सातवें

शूटिंग में रुद्रांक्ष पाटिल ने तीसरा और हिमांशु ढिल्लों ने सातवां स्थान हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। वहीं पार्थ माने 11वें स्थान पर रहे। भारत ने टीम फाइनल में भी रजत पदक हासिल किया।

तैराकी में श्रीहरि नटराज फाइनल में

तैराकी में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाई। ऋषभ दास को रिजर्व के तौर पर रखा गया। वहीं मणि आकाश और गितेश शाह पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल के फाइनल में जगह नहीं बना सके। धनुष सुरेश भी पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक के फाइनल में क्वालीफाई नहीं कर सके।

वुशू में न्येमान वांग्सू 15वें स्थान पर

वुशू में न्येमान वांग्सू महिलाओं की चांगक्वान फाइनल स्पर्धा में 15वें स्थान पर रहीं।