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नागोया: भारत ने एशियाई खेल 2026 में पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारतीय टीम ने सोमवार को जापान को 49-24 के बड़े अंतर से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और पूरे मुकाबले के दौरान अपनी पकड़ बनाए रखी।

जापान ने खोला खाता, भारत ने तुरंत दिया जवाब

जापान ने मुकाबले की शुरुआत बोनस अंक के साथ की, लेकिन भारत ने जल्द ही स्कोर बराबर कर दिया। अयान लोछब ने टच प्वाइंट हासिल कर भारत को मुकाबले में वापस ला दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया और मैच पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया।

आशु की शानदार रेड, भारत ने लगाया पहला ऑलआउट

आशु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन अंकों की रेड लगाई। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने जापान के रेडर को सफलतापूर्वक टैकल किया। एक और रेड प्वाइंट हासिल करने के बाद भारत ने मुकाबले का पहला ऑलआउट लगाया और 11-2 की बढ़त बना ली।

हाफ टाइम तक भारत 31-9 से आगे

पहले हाफ के अंत तक भारत ने 31-9 की बड़ी बढ़त बना ली थी। रेडिंग में आशु और देवांक ने अहम योगदान दिया, जबकि डिफेंस में सुनील कुमार और राहुल ने मजबूत प्रदर्शन किया। भारत ने पहले हाफ में ही मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी।

दूसरे हाफ में जापान ने बढ़ाया प्रतिरोध

दूसरे हाफ में जापान ने पहले हाफ की तुलना में बेहतर प्रतिरोध दिखाया और 20 से ज्यादा अंक हासिल किए। हालांकि, भारतीय टीम ने अपनी बढ़त को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया। भारत पूरे मुकाबले में मजबूत स्थिति में रहा और जापान को वापसी का कोई बड़ा मौका नहीं दिया।

भारत ने 49-24 से दर्ज की बड़ी जीत

अंततः भारत ने जापान को 49-24 से हराकर एशियाई खेल 2026 में पुरुष कबड्डी अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीम के रेडिंग और डिफेंस दोनों विभागों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

शूटिंग में हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्रांक्ष को ब्रॉन्ज

एशियाई खेल 2026 में भारत के लिए शूटिंग में भी शानदार दिन रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल में हिमांशु ने रजत पदक जीता, जबकि रुद्रांक्ष पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले रुद्रांक्ष और हिमांशु ने क्रमशः तीसरे और सातवें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था। पार्थ माने 11वें स्थान पर रहे। भारतीय तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था।

बॉक्सिंग में सुमित ने दर्ज की जीत

बॉक्सिंग में सुमित ने पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में थाईलैंड के बुंजोंग सिंसिरी को हराया। इस जीत के साथ सुमित ने प्रतियोगिता में अपना आगे का सफर जारी रखा।

सेपकटकरॉ में जापान से मिली हार

भारत को सेपकटकरॉ में भी झटका लगा। पुरुषों की टीम रेगु ग्रुप बी मुकाबले में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।