नई दिल्ली : एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। मोहाली और जालंधर में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए पहले पाकिस्तान ने टीम भेजने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब सुरक्षा का हवाला देकर न्यूट्रल वेन्यू पर गेम्स कराने का अनुरोध किया है।

पाकिस्तान हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहिनउद्दीन अहमद वानी ने कहा कि इस मांग का उद्देश्य खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना है। भारत के साथ पाकिस्तान, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया को इसमें खेलना है। हालांकि हमारे पास पाकिस्तान ने अब तक लिखित डिमांड नहीं भेजी है।

इस पर अब हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल और एएचएफ के वाइस प्रेसिडेंट भोला नाथ सिंह का बयान आया है। उन्होंने समाचार पत्र भास्कर को बताया, 'पाकिस्तान को टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है तो भारत आना होगा, नहीं आना तो वे हट सकते हैं। पहले भी पाकिस्तान की टीम हॉकी प्रतियोगिताओं से हट चुकी है। हमारा स्टैंड क्लियर है। मुकाबले पंजाब में ही होंगे।' उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर पाकिस्तान अपनी टीम भारत नहीं भेजता तो ऐसे में बांग्लादेश या ओमान को शामिल किया जा सकता है।

ओमान को मिल सकती है टिकट

एशियन हॉकी फेडरेशन (AHF) पुरुष की रैंकिंग में भारत 2011.03 अंकों के साथ पहले पायदान पर है और उन्हें ही मुकाबले होस्ट करने हैं। पाकिस्तान 910.0 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहते हुए क्वालिफाई हुआ था। वो इसमें नहीं आता है तो ओमान को एंट्री मिल सकती है क्योंकि वे रैंकिंग में 595.0 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। सिंगापुर की टीम 327.8 अंक के साथ 8वें स्थान पर थी, लेकिन स्टैंडबाय पर दूसरी टीम बांग्लादेश है, जो रैंकिंग में 9वें पायदान पर है। उनके खाते में 317.0 अंक है।

