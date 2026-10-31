जालंधर: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लगातार तीन मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी टीम इंडिया रविवार को मलेशिया से भिड़ेगी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम की नजरें लगातार चौथी जीत पर होंगी, लेकिन एशियन गेम्स की रजत पदक विजेता मलेशिया को हराना आसान नहीं होगा।

सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है भारतीय टीम

भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 13-0 से करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद चीन को 5-2 और जापान को 4-1 से हराकर भारत ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

मलेशिया को हल्के में नहीं लेना चाहेंगे कोच क्रेग फुल्टन

भारतीय टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन जानते हैं कि मलेशिया के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। क्रेग फुल्टन ने मलेशिया की चुनौती को लेकर कहा, 'हमने एशियन गेम्स में उन्हें 5-1 से हराया था, लेकिन मलेशिया हमेशा हमारे लिए मुश्किल प्रतिद्वंद्वी रहा है। मुझे खुशी है कि हम एक अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जो हमें चुनौती देगी। हमें सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना होगा।'

जापान के खिलाफ भारतीय टीम को करना पड़ा संघर्ष

बांग्लादेश और चीन के खिलाफ आसान जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम को जापान के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा था। भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार आक्रमण किए, लेकिन जापान की मजबूत रक्षापंक्ति को भेदने में उन्हें शुरुआती तीन क्वार्टर तक सफलता नहीं मिली।

मलेशिया के खिलाफ मैदान पर लौट सकते हैं मनदीप सिंह

भारतीय टीम के अनुभवी फॉरवर्ड मनदीप सिंह को जापान के खिलाफ मुकाबले में आराम दिया गया था। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआती मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई थी। अब उम्मीद है कि मलेशिया के खिलाफ उन्हें फिर से प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है।

India vs Malaysia: मैच कब और कितने बजे होगा?

मुकाबला: भारत बनाम मलेशिया

टूर्नामेंट: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2026

तारीख: रविवार, 1 नवंबर 2026, शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार)

स्थान: जालंधर.