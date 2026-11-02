जालंधर: हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। मेजबान भारत ने रविवार को खेले गए मुकाबले में मलेशिया को 4-2 से हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने राउंड रॉबिन स्टेज की अंक तालिका में अपना शीर्ष स्थान और मजबूत कर लिया है। भारत के अब चार मैचों में 12 अंक हो गए हैं, जबकि मलेशिया नौ अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

भारत और मलेशिया के बीच कांटे की टक्कर

भारत और मलेशिया दोनों ही टीमें इस मुकाबले से पहले टूर्नामेंट में अजेय थीं। दोनों ने शुरुआती तीनों मैच जीतकर नौ-नौ अंक हासिल किए थे। ऐसे में यह मुकाबला अंक तालिका में शीर्ष स्थान के लिए बेहद अहम था। भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार आक्रामक हॉकी का प्रदर्शन किया और मलेशिया को 4-2 से हराकर अपना दबदबा कायम रखा।

हरमनप्रीत सिंह का शानदार फॉर्म जारी

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह का टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी है। वह अब तक आठ गोल कर चुके हैं और व्यक्तिगत गोल स्कोरिंग सूची में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं। भारतीय टीम ने चार मुकाबलों में कुल 26 गोल दागे हैं, जो उसकी आक्रामक क्षमता को दर्शाता है। वहीं, 21 के गोल अंतर के साथ भारत अंक तालिका में मजबूती से पहले स्थान पर बना हुआ है।

कोरिया ने बांग्लादेश को 5-0 से रौंदा

दिन के एक अन्य मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने बांग्लादेश को 5-0 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ कोरियाई टीम ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की। चीन के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने के बाद कोरिया ने बांग्लादेश के खिलाफ भी शानदार आक्रमण किया और अपनी रक्षापंक्ति को मजबूत रखते हुए विपक्षी टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया। इस जीत के बाद कोरिया के चार मैचों में छह अंक हो गए हैं और उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदें मजबूत हुई हैं।

चीन और जापान के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ

चीन और जापान के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने पूरे मैच में शानदार खेल दिखाया और दो-दो गोल किए, लेकिन कोई भी टीम निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर सकी। जापान इस मुकाबले में भारत के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी के इरादे से उतरा था, जबकि चीन टूर्नामेंट में अपने पहले अंक की तलाश कर रहा था।