नई दिल्ली: भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस महीने पंजाब में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (ACT) में सबसे । भारत ने 2011 में टूर्नामेंट की शुरुआत से अब तक आठ संस्करणों में पांच बार खिताब अपने नाम किया है। भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से इस प्रतियोगिता में लगातार मजबूत पहचान बनाई है और अब उसकी नजर एक बार फिर खिताबी सफलता हासिल करने पर होगी।

27 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आगामी संस्करण 27 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन पंजाब के जालंधर और मोहाली में किया जाएगा। घरेलू मैदान पर खेलने का मौका भारतीय टीम के लिए खास होगा, क्योंकि प्रशंसकों के सामने उसे अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने की चुनौती मिलेगी। भारत इससे पहले पांच बार इस प्रतियोगिता का चैंपियन बन चुका है।

2011 में पाकिस्तान को हराकर जीता पहला खिताब

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण 2011 में चीन के ऑर्डोस में आयोजित हुआ था। फाइनल में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से हुआ। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं और मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 4-2 से हरा दिया।

2016 में कुआंतन में दूसरी बार बना चैंपियन

2013 के संस्करण के बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन तीन साल के अंतराल के बाद 2016 में मलेशिया के कुआंतन में हुआ, जहां एक बार फिर उसका सामना पाकिस्तान से हुआ। खिताबी मुकाबले में भारत ने दमदार खेल दिखाते हुए पाकिस्तान को 3-2 से हराया और दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

2018 में भारत और पाकिस्तान बने संयुक्त विजेता

भारत का तीसरा खिताब 2018 में ओमान की राजधानी मस्कट में आया, हालांकि इस बार फाइनल का परिणाम कुछ अलग रहा।भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान से होना था। लेकिन लगातार बारिश के कारण खिताबी मुकाबला पूरा नहीं हो सका। इसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया।

2023 में मलेशिया के खिलाफ यादगार वापसी

भारत ने 2023 में पहली बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेले गए सातवें संस्करण में भारतीय टीम ने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में भारत का सामना मलेशिया से हुआ। भारत ने 4-3 से रोमांचक जीत दर्ज करते हुए चौथी बार खिताब अपने नाम किया और टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बनने का गौरव हासिल किया।

2024 में चीन को हराकर पांचवीं बार जीती ट्रॉफी

2023 की खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम ने 2024 में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। चीन के हुलुनबुइर में आयोजित टूर्नामेंट के आठवें संस्करण में भारत अपने खिताब का बचाव करने उतरा। फाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि, भारतीय खिलाड़ी जुगराज सिंह ने निर्णायक गोल करके भारत को 1-0 से जीत दिला दी।

पंजाब में छठे खिताब पर होगी भारत की नजर

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारतीय टीम के सामने अपने शानदार रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का अवसर होगा। जालंधर और मोहाली में होने वाले मुकाबलों से पंजाब के हॉकी प्रशंसकों को भी भारतीय खिलाड़ियों का खेल देखने का मौका मिलेगा। पांच खिताब जीत चुकी टीम इस बार छठी बार चैंपियन बनने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। हालांकि, खिताब बचाने की राह आसान नहीं होगी और भारतीय खिलाड़ियों को विरोधी टीमों के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।