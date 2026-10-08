नई दिल्ली: एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को शामिल किया गया है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होने वाले इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत के अलावा जापान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी।

पंजाब में करीब दो दशक बाद इस टूर्नामेंट के जरिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी होगी। हाल ही में जापान के आइची-नागोया में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई करने वाली भारतीय टीम की नजरें एशियाई स्तर पर अपना दबदबा कायम रखने पर होंगी।

पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को मौका

हॉकी इंडिया के अनुसार, छह टीमों वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को शामिल किया गया है। बांग्लादेश और ओमान को पहले रिजर्व टीमों में रखा गया था।

पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा करते समय पाकिस्तान के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की बात कही थी। इस दौरान हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

हालांकि, इसके दो दिन बाद पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था और एशियन हॉकी फेडरेशन (AHF) से टूर्नामेंट को तटस्थ स्थान पर कराने की मांग की थी।

2023 में भारत आया था पाकिस्तान

मुंबई में 2008 के आतंकी हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय हॉकी मुकाबले नहीं खेले गए हैं। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2023 में भारत में आयोजित एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। उस टूर्नामेंट में छह टीमों के बीच पाकिस्तान पांचवें स्थान पर रहा था।

इसके बाद पिछले साल भारत में आयोजित एशिया कप और जूनियर एशिया कप में भी पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार 2006 में पाकिस्तान का दौरा किया था।

चार बार खिताब जीत चुका है भारत

भारत एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी का चार बार चैंपियन रह चुका है। टीम ने हाल ही में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया है। इस जीत के साथ भारत ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई किया।अब भारतीय टीम की नजरें एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी में अपने खिताब की संख्या बढ़ाने पर होंगी।

क्रेग फुल्टोन ने दी टीम को चेतावनी

भारतीय टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना शानदार उपलब्धि थी, लेकिन अब टीम को आगे देखना होगा। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों की सफलता अब बीती बात है और टीम का पूरा ध्यान हीरो एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी पर है। भारतीय टीम को उसी लय को बरकरार रखने की जरूरत होगी।

करीब दो दशक बाद पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी

एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी के आयोजन से पंजाब में लगभग दो दशक बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी होगी। जालंधर और मोहाली में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में भारत के साथ जापान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे।