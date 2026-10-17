नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिलने पर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने नाराजगी जताई है। अश्विन ने बीसीसीआई के चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनका मानना है कि शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में जायसवाल को आखिरी दो वनडे मैचों में खेलने का मौका मिलना चाहिए था।

जायसवाल के चयन नहीं होने पर अश्विन ने उठाए सवाल

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर जायसवाल को वनडे टीम में जगह नहीं मिलने पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा, 'यशस्वी जायसवाल को लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का पर्याप्त मौका नहीं मिला है।' अश्विन के मुताबिक, ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अवसर नहीं देना उसके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है।

शुभमन गिल की जगह जायसवाल को मिलना चाहिए था मौका

अश्विन का मानना है कि जब शुभमन गिल को आखिरी दो वनडे मैचों से आराम दिया गया है, तो उनकी जगह जायसवाल को टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'अगर शुभमन गिल आखिरी दो वनडे नहीं खेल रहे हैं, तो यशस्वी जायसवाल को निश्चित रूप से वह जगह मिलनी चाहिए थी।' उनके अनुसार, टीम प्रबंधन को युवा बल्लेबाज को अपनी लय और आत्मविश्वास बनाए रखने का अवसर देना चाहिए।

"यह बेहद अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है"

अश्विन ने जायसवाल के समर्थन में कहा कि वह पहले लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अगर उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ रहा है, तो टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें जहां संभव हो, मौका दें।' अश्विन के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का अनुभव किसी भी खिलाड़ी के विकास के लिए बेहद जरूरी है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी पर भी बोले अश्विन

अश्विन ने माना कि जायसवाल को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए समय देना सही हो सकता है। हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि इस प्रक्रिया में उनके वनडे करियर को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। अश्विन ने कहा, 'मैं समझता हूं कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करनी है, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने आखिरी बार वनडे कब खेला था?' उन्होंने जायसवाल को भारतीय क्रिकेट की एक महत्वपूर्ण प्रतिभा बताया।

2027 वनडे विश्व कप की तैयारी पर उठे सवाल

जायसवाल को वनडे टीम में लगातार मौका नहीं मिलने से 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अश्विन की राय में, भारतीय टीम प्रबंधन को मुख्य खिलाड़ियों के साथ-साथ मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, "यशस्वी जायसवाल एक अनमोल प्रतिभा हैं और चयनकर्ताओं को उनका ध्यान रखना चाहिए।" युवा खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर देना भविष्य की टीम बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।