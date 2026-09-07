न्यूयॉर्क : दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए US Open 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बेलारूस की टॉप सीड खिलाड़ी ने रविवार को अमेरिका की टेलर टाउनसेंड को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया। अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उनका सामना छठी वरीयता प्राप्त चेक खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा से होगा।

टाउनसेंड की चुनौती को सबालेंका ने किया पार

आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सबालेंका को टेलर टाउनसेंड के खिलाफ कड़ी चुनौती मिली। टाउनसेंड की तेज सर्विस रिटर्न और नेट पर आक्रामक खेल ने शुरुआत में बेलारूसी खिलाड़ी को परेशान किया।

पहले सेट की शुरुआत बेहद उतार-चढ़ाव भरी रही और शुरुआती दौर में दोनों खिलाड़ियों की सर्विस कुल पांच बार टूटी। हालांकि, सबालेंका ने 4-2 की बढ़त हासिल करने के बाद अपनी पावर और सटीकता का शानदार इस्तेमाल किया और पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में 3-1 से पिछड़ीं, फिर पलट दिया मैच

दूसरे सेट में शुरुआती तीन गेम तक किसी भी खिलाड़ी को ब्रेक प्वाइंट नहीं मिला। इसके बाद सबालेंका की सर्विस पर दबाव बढ़ा और एक फोरहैंड नेट में मारने के बाद उन्होंने टाउनसेंड को ब्रेक प्वाइंट का मौका दे दिया।

इसके बाद सबालेंका की कमजोर दूसरी सर्विस का टाउनसेंड ने फायदा उठाया और रिटर्न विनर लगाकर ब्रेक हासिल कर 3-1 की बढ़त बना ली। हालांकि, सबालेंका ने तुरंत वापसी की। उन्होंने इसके बाद लगातार पांच गेम जीते और दूसरे सेट को 6-3 से अपने नाम करते हुए मुकाबला खत्म कर दिया।

टाउनसेंड की तारीफ में सबालेंका ने क्या कहा?

मैच के बाद सबालेंका ने टाउनसेंड के खेल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'वह कितनी शानदार खिलाड़ी हैं। नेट पर उनका आना, उनका बेहतरीन रिटर्न और कोर्ट पर उनकी मूवमेंट शानदार है। वह बहुत निडर हैं। आप देख सकते हैं कि वह कितनी फोकस्ड थीं और खासकर यहां उनके खिलाफ खेलना वास्तव में काफी चुनौतीपूर्ण था।'

दूसरे सेट में वापसी को लेकर सबालेंका ने कहा, 'मैंने खुद से कहा कि आप एक ब्रेक से पीछे हैं, बस उनकी सर्विस पर वापसी की कोशिश करो और उन पर जितना संभव हो सके उतना दबाव बनाओ। मैं खुद पर ध्यान बनाए रखने और सिर्फ प्वाइंट-दर-प्वाइंट नहीं बल्कि गेंद-दर-गेंद खेलने की कोशिश कर रही थी। मैं खुश हूं कि मैं उस दूसरे सेट को पलटने में सफल रही।'

नंबर-1 रैंकिंग बचाने के लिए जीत जरूरी

सबालेंका के लिए यह US Open सिर्फ खिताब बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि दुनिया की नंबर-1 रैंकिंग बनाए रखने के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क में नंबर-1 रैंकिंग बरकरार रखने की उम्मीद जिंदा रखने के लिए सबालेंका को लगातार जीत दर्ज करनी होगी। उनके अलावा तीसरी रैंकिंग वाली जेसिका पेगुला भी शीर्ष स्थान हासिल करने की दौड़ में शामिल हैं।

लिंडा नोस्कोवा ने छह मैच प्वाइंट के बाद जीता मुकाबला

क्वार्टर फाइनल में सबालेंका का सामना छठी वरीयता प्राप्त चेक खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा से होगा। नोस्कोवा ने यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक को बेहद रोमांचक मुकाबले में 7-5, 5-7, 6-4 से हराया। नोस्कोवा को मैच जीतने के लिए छह मैच प्वाइंट की जरूरत पड़ी। उन्होंने दूसरे सेट में मिले दो मैच प्वाइंट गंवा दिए थे, लेकिन निर्णायक सेट में उन्होंने मुकाबला अपने नाम कर लिया।

जीत के बाद नोस्कोवा ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही हूं। यह मैच बहुत कठिन था, खासकर भावनात्मक रूप से। शारीरिक तौर पर यह उतना मुश्किल नहीं था, जितना भावनात्मक रूप से।' अब सबालेंका और नोस्कोवा के बीच मुकाबला US Open के सेमीफाइनल में जगह तय करेगा।