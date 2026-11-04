ऑकलैंड: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने 10 ओवर में 70 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही अर्शदीप न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे मुकाबले में चार विकेट लेने वाले भारत के तीसरे तेज गेंदबाज बन गए। उनसे पहले यह उपलब्धि जवागल श्रीनाथ और मोहम्मद शमी हासिल कर चुके हैं।

अर्शदीप सिंह ने इन बल्लेबाजों को बनाया शिकार

अर्शदीप सिंह ने अपने पहले स्पेल में विल यंग और हेनरी निकोल्स को 9-9 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। इसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए काइल जैमीसन को 1 रन और ग्लेन फिलिप्स को 30 रन पर पवेलियन भेजा। इस तरह उन्होंने मुकाबले में कुल 4 विकेट हासिल किए और भारत की गेंदबाजी को मजबूती दी।

शमी और जवागल श्रीनाथ के खास क्लब में शामिल

अर्शदीप सिंह न्यूजीलैंड में वनडे मैच के दौरान चार विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। जवागल श्रीनाथ ने न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे में दो बार चार विकेट लेने का कारनामा किया था, जबकि मोहम्मद शमी ने 2014 में नेपियर में चार विकेट हासिल किए थे। अब अर्शदीप ने भी इस खास सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

न्यूजीलैंड में भारतीय तेज गेंदबाजों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

न्यूजीलैंड में वनडे मुकाबलों में भारतीय तेज गेंदबाजों के चार विकेट हॉल:

जवागल श्रीनाथ: 10 ओवर, 23 रन, 4 विकेट – ऑकलैंड, 26 दिसंबर 2002।

जवागल श्रीनाथ: 9.2 ओवर, 52 रन, 4 विकेट – नेपियर, 16 फरवरी 1995।

मोहम्मद शमी: 9 ओवर, 55 रन, 4 विकेट – नेपियर, 19 जनवरी 2014।

अर्शदीप सिंह: 10 ओवर, 70 रन, 4 विकेट – ऑकलैंड, 4 नवंबर 2026।

भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 185 रन पर समेटा

पहले वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट, गुरनूर बराड़ ने 3 विकेट और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट हासिल किए। वहीं, रोहित शर्मा ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए डैरिल मिचेल को रनआउट किया। भारतीय गेंदबाजों के इस दमदार प्रदर्शन के चलते न्यूजीलैंड की पूरी टीम 185 रनों पर ऑलआउट हो गई।