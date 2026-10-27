नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इतिहास रचने के करीब हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ दो विकेट की जरूरत है। अगर वह वेलिंगटन में यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो 150 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।

150 विकेट पूरे करने का सुनहरा मौका

अर्शदीप सिंह ने अब तक 101 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 148 विकेट हासिल किए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 20.41 और इकॉनमी रेट 8.65 है। उनके नाम इस फॉर्मेट में एक पांच विकेट हॉल भी दर्ज है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में दो विकेट लेते ही वह 150 विकेट का ऐतिहासिक आंकड़ा छू सकते हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती दो मैचों में कैसा रहा प्रदर्शन?

अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले दो मुकाबलों में कुल तीन विकेट हासिल किए हैं। उनकी गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए अहम रही है। तीसरे मैच में भी उनसे शुरुआती ओवरों और डेथ ओवरों में प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दो विकेट हासिल करते ही वह भारतीय क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल गेंदबाज

अर्शदीप सिंह पहले से ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अब उनका अगला लक्ष्य 150 विकेट का आंकड़ा पार करना है। ऑल-टाइम सूची में वह 10वें स्थान पर बताए गए हैं। लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्होंने भारतीय टीम के प्रमुख टी20 गेंदबाजों में अपनी जगह मजबूत की है।

मेडन ओवर से शुरू हुआ था अर्शदीप का टी20 करियर

अर्शदीप सिंह उन तीन भारतीय गेंदबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर मेडन ओवर से शुरू किया था। इस सूची में झूलन गोस्वामी और अजीत अगरकर के नाम भी शामिल हैं। अर्शदीप ने 2022 में इंग्लैंड दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और इसके बाद अपनी गेंदबाजी से लगातार प्रभावित किया।

बुमराह और हार्दिक की गैरमौजूदगी में बढ़ी जिम्मेदारी

न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में भारत को तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की सेवाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में अर्शदीप सिंह पर तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत शुरुआती दोनों मैच जीतकर मजबूत स्थिति में है और तीसरी जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा।

क्या वेलिंगटन में इतिहास रच पाएंगे अर्शदीप?

अर्शदीप सिंह को 150 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ दो विकेट चाहिए। तीसरे टी20 में अगर वह यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। अब सभी की निगाहें वेलिंगटन में उनके प्रदर्शन पर होंगी, जहां भारत सीरीज जीतने और अर्शदीप रिकॉर्ड बनाने के इरादे से उतरेगा।