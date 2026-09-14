न्यूयॉर्क: जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन को हराकर यूएस ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। हार्ड कोर्ट पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ज्वेरेव ने चार सेटों तक चले रोमांचक मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। यह उनके करियर का पहला यूएस ओपन खिताब और दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है।

चार सेटों में ज्वेरेव ने दर्ज की जीत

रविवार रात खेले गए फाइनल में ज्वेरेव ने बेन शेल्टन को 6-3, 7-6 (7-2), 5-7, 6-2 से हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला तीन घंटे 33 मिनट तक चला। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी। उन्होंने पहला सेट 6-3 से जीतने के बाद दूसरे सेट में टाई-ब्रेक के जरिए 7-6 (7-2) से बढ़त हासिल की। शेल्टन ने तीसरा सेट 7-5 से जीतकर वापसी की कोशिश की, लेकिन ज्वेरेव ने चौथे सेट में 6-2 से जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया।

शेल्टन के खिलाफ ज्वेरेव का दबदबा कायम

इस जीत के साथ ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बेन शेल्टन के खिलाफ अपने आमने-सामने के रिकॉर्ड को 6-0 कर लिया। इसका मतलब है कि शेल्टन अब तक ज्वेरेव के खिलाफ एक भी मुकाबला जीतने में सफल नहीं हुए हैं।

पहली बार जीता यूएस ओपन का खिताब

अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपने करियर में पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। इसके साथ ही उन्होंने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब भी हासिल कर लिया। इससे पहले ज्वेरेव ने 2026 फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। अब यूएस ओपन जीतकर उन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम खिताबों की संख्या दो कर ली है।

2020 में फाइनल में मिली थी हार

ज्वेरेव इससे पहले 2020 में भी यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। हालांकि, उस मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पिछली हार के बाद ज्वेरेव ने छह साल बाद एक बार फिर यूएस ओपन के फाइनल में जगह बनाई और इस बार खिताब जीतकर अपने अभियान को यादगार बना दिया।

मैच का नतीजा

विजेता: अलेक्जेंडर ज्वेरेव

उपविजेता: बेन शेल्टन

स्कोर: 6-3, 7-6 (7-2), 5-7, 6-2.