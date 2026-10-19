शंघाई: स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना ने शानदार वापसी करते हुए अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीत लिया। उन्होंने हमवतन राफेल जोदार को हराकर शंघाई मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। फोकिना एक सेट और एक ब्रेक से पिछड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1-6, 7-6 (5), 6-4 से जीत दर्ज कर अपना पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब हासिल किया।

एक सेट से पिछड़ने के बाद फोकिना की शानदार वापसी

27 वर्षीय फोकिना शंघाई के किजोंग फॉरेस्ट स्पोर्ट्स सिटी एरेना में खेले गए फाइनल में शुरुआत में संघर्ष करते नजर आए। वह पहला सेट 1-6 से हार गए और दूसरे सेट में भी 2-3 से पिछड़ रहे थे। हालांकि, उन्होंने मुकाबले में वापसी करते हुए दूसरा सेट टाईब्रेक में 7-6 (5) से जीता। इसके बाद निर्णायक सेट में 6-4 से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा जमा लिया।

करियर का पहला मास्टर्स 1000 खिताब

शंघाई मास्टर्स का खिताब फोकिना के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले वह 2022 में मोंटे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन खिताब जीतने में सफल नहीं हुए थे। वह अपने करियर के शुरुआती पांच एटीपी टूर फाइनल हार चुके थे। हालांकि, इस साल उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मल्लोर्का और चेंगदू में खिताब जीते और अब शंघाई में तीसरी ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

फाइनल तक पहुंचने के लिए कई मुश्किल मुकाबले जीते

फोकिना का शंघाई मास्टर्स में सफर आसान नहीं रहा। तीसरे दौर में उन्होंने फ्रांसिस टियाफो के खिलाफ मैच पॉइंट बचाकर जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने ह्यूबर्ट हुरकाज और अलेक्जेंडर ज्वेरेव को भी हराया। इन दोनों मुकाबलों में वह एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करने में सफल रहे। फाइनल में भी उन्होंने इसी जुझारूपन का प्रदर्शन किया और खिताब जीत लिया।

शंघाई मास्टर्स में फोकिना के लिए यादगार जीत

एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना की शंघाई मास्टर्स में जीत उनके करियर का अहम मोड़ साबित हुई। लगातार वापसी करते हुए खिताब तक पहुंचने वाले स्पेनिश खिलाड़ी ने साबित किया कि मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण होती है। पहला मास्टर्स 1000 खिताब जीतने के बाद अब उनकी नजरें यूरोपीय इंडोर सत्र में शानदार प्रदर्शन जारी रखने पर होंगी।