मेलबर्न: दुनिया के कई दिग्गज टेनिस खिलाड़ी अगले साल जनवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन के 1 प्वाइंट स्लैम में हिस्सा लेंगे। इनमें कार्लोस अल्काराज़, कोको गॉफ, नाओमी ओसाका और यानिक सिनर जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

1 प्वाइंट स्लैम में ये स्टार खिलाड़ी पेशेवर और एमेच्योर क्वालीफायर खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करेंगे। इस अनोखे टूर्नामेंट में कुल 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की पुरस्कार राशि दांव पर होगी।

1 प्वाइंट के लिए होगा मुकाबला

ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने गुरुवार को अगले साल के टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही 1 प्वाइंट स्लैम के लिए क्वालीफाइंग प्रतियोगिताएं पूरे ऑस्ट्रेलिया में जारी हैं। इस प्रतियोगिता का सबसे खास नियम यह है कि खिलाड़ी केवल एक अंक के लिए मुकाबला करते हैं। यानी एक ही प्वाइंट पूरे मैच का नतीजा तय कर सकता है।

13 जनवरी को होगा फाइनल

1 प्वाइंट स्लैम का फाइनल 13 जनवरी को मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेला जाएगा। इसमें पेशेवर खिलाड़ियों के साथ एमेच्योर और वाइल्ड कार्ड से जगह बनाने वाले खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। फाइनल में 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की पुरस्कार राशि के लिए मुकाबला होगा, जो लगभग 7 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

पिछले साल सिनर को हराकर जीते थे जॉर्डन स्मिथ

पिछले साल इस अनोखी प्रतियोगिता में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। एमेच्योर खिलाड़ी जॉर्डन स्मिथ ने दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल यानिक सिनर को हराकर 1 प्वाइंट स्लैम का खिताब अपने नाम किया था। इस बार भी पेशेवर खिलाड़ियों के सामने एमेच्योर खिलाड़ियों के उतरने से मुकाबले में रोमांच और अनिश्चितता बनी रहने की उम्मीद है।

कब होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन?

साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2027 अगले साल 17 से 31 जनवरी के बीच खेला जाएगा। उससे पहले 1 प्वाइंट स्लैम का फाइनल 13 जनवरी को आयोजित होगा।