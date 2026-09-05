न्यूयॉर्क : मौजूदा US Open चैंपियन कार्लोस अल्काराज़ ने चोट से वापसी के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। स्पेन के तीसरी रैंकिंग वाले खिलाड़ी ने चीन के वू यिबिंग को सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 6-1 से हराकर US Open के चौथे दौर यानी अंतिम-16 में जगह बना ली।

अप्रैल के बाद पहला मुकाबला

दाहिनी कलाई की चोट के कारण करीब चार महीने तक कोर्ट से दूर रहने के बाद अल्काराज़ पहली बार किसी प्रतियोगिता में उतरे हैं। चोट के कारण वह इस साल French Open और Wimbledon में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसके बावजूद उन्होंने US Open में वापसी करते हुए अपनी लय हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लिया।

वू यिबिंग ने शुरुआत में बनाया दबाव

दुनिया के 113वें नंबर के खिलाड़ी वू यिबिंग ने अल्काराज़ के खिलाफ शुरुआती दो सेटों में कड़ी चुनौती पेश की। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला आक्रामक शॉट्स और तेज फोरहैंड से भरा रहा। अल्काराज़ ने पहले और दूसरे सेट में अपनी ब्रेक बढ़त गंवाई, लेकिन अहम मौकों पर उन्होंने अपना खेल ऊंचा किया और दोनों सेट अपने नाम कर लिए।

तीसरे सेट में अल्काराज़ ने दिखाया दबदबा

तीसरे सेट के शुरुआती गेम में वू यिबिंग के पास दो ब्रेक प्वाइंट हासिल करने का मौका था। अल्काराज़ ने दोनों मौके बचाए और इसके बाद मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। उन्होंने लगातार अंक हासिल करते हुए तीसरा सेट 6-1 से जीत लिया और मैच को दो घंटे से भी कम समय में अपने नाम कर लिया।

ग्रैंड स्लैम में लगातार 17वीं जीत

इस जीत के साथ अल्काराज़ ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में लगातार 17 मैच जीत लिए हैं। इस साल Australian Open में खिताबी अभियान के बाद उन्होंने अपने बड़े टूर्नामेंट के जीत के सिलसिले को जारी रखा है। अल्काराज़ ने अपनी वापसी के बाद के प्रदर्शन पर कहा, "मैंने जितना सोचा था, मैं उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा हूं।"

अब टॉमी पॉल से भिड़ेंगे

अंतिम-16 में अल्काराज़ का सामना अमेरिका के टॉमी पॉल से होगा। पॉल ने एलेक्जेंडर बुब्लिक के खिलाफ पांच सेट का रोमांचक मुकाबला जीतकर चौथे दौर में जगह बनाई। पॉल ने बुब्लिक को 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-3 से हराया। अल्काराज़ और पॉल के बीच अब तक आठ मुकाबले हुए हैं, जिसमें स्पेनिश खिलाड़ी ने छह मैच जीते हैं।

पॉल अब अल्काराज़ के खिलाफ उलटफेर करने के साथ चारों Grand Slam में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र सक्रिय अमेरिकी पुरुष खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे।

खिताब बचाने के मिशन पर अल्काराज़

अल्काराज़ इस टूर्नामेंट में अपने पिछले साल के खिताब का बचाव कर रहे हैं। चोट से वापसी के बाद उनकी लगातार जीत ने US Open में उनके अभियान को और मजबूत कर दिया है। अब उनकी नजर टॉमी पॉल को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने और खिताब बचाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने पर होगी।