नई दिल्ली: IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर अल्बी मोर्कल को असिस्टेंट कोच बनाया गया है, जबकि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा टीम के नए बॉलिंग कोच होंगे। लगातार तीन सीजन प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही CSK अब नए कोचिंग स्टाफ के साथ वापसी की तैयारी कर रही है।

जहीर खान के नेतृत्व में CSK का नया कोचिंग स्टाफ

चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को इन नियुक्तियों की घोषणा की। टीम के नए मुख्य कोच जहीर खान फ्रेंचाइजी में बड़े बदलावों की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक टीम के कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह ली है। अब CSK की नजर 15 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन से पहले अपनी टीम और सपोर्ट स्टाफ को नए सिरे से तैयार करने पर है।

अल्बी मोर्कल की हुई CSK में वापसी

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर अल्बी मोर्कल को असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह 2008 से 2013 तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं और फ्रेंचाइजी के सफल दौर का हिस्सा रहे हैं। CSK के साथ उनका पुराना जुड़ाव टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वह हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की SA20 लीग में जोबर्ग सुपर किंग्स के मुख्य कोच भी बने हैं।

मोहित शर्मा संभालेंगे गेंदबाजी विभाग

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा को CSK का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2013 में चेन्नई के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी और 2015 तक टीम का हिस्सा रहे। इसके बाद वह 2019 में भी फ्रेंचाइजी के लिए खेले। अब वह गेंदबाजी विभाग को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे।

गैरेथ बैटी भी बने असिस्टेंट कोच

चेन्नई सुपर किंग्स ने इंग्लैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर गैरेथ बैटी को भी असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है। बैटी इससे पहले सरे टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में सरे ने 2022 से 2024 तक लगातार तीन काउंटी चैंपियनशिप खिताब जीते थे। उनके जुड़ने से जहीर खान के कोचिंग स्टाफ को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

छठे खिताब पर होगी चेन्नई की नजर

कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स की नजर खिलाड़ियों को रिटेन करने और नीलामी की रणनीति तैयार करने पर होगी। टीम पिछले तीन सीजन से प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी है। ऐसे में फ्रेंचाइजी नए कोचिंग सेटअप के साथ दमदार वापसी करना चाहेगी और रिकॉर्ड छठा आईपीएल खिताब जीतने की कोशिश करेगी।