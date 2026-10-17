नई दिल्ली: भारतीय गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उर्स के लिए दिग्गज गोल्फर रॉरी मैक्लरॉय से मुलाकात किसी सपने के सच होने जैसी रही। मैक्लरॉय के साथ करीब एक घंटे बिताने और उनके अनुभवों को सुनने के बाद प्रणवी ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक बताया। हाल ही में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रणवी ने इस मुलाकात के दौरान अपने संघर्ष और मैक्लरॉय की मास्टर्स जीत से जुड़े अनुभवों पर चर्चा की।

रॉरी मैक्लरॉय से मिलना प्रणवी के लिए सपने जैसा

डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप के लिए भारत पहुंचे रॉरी मैक्लरॉय से प्रणवी की मुलाकात इसी सप्ताह हुई। मैक्लरॉय ने 2025 में पहली बार मास्टर्स खिताब जीतकर अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था और 2026 में ग्रीन जैकेट का सफलतापूर्वक बचाव भी किया। अपने पसंदीदा गोल्फर से मिलने के अनुभव पर प्रणवी ने पीटीआई से कहा, 'मैं अपने आदर्श रॉरी से मिली और उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। यह अविश्वसनीय था। मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक था और मेरा सपना सच हो गया।'

एक घंटे तक हुई गोल्फ और जीत के अनुभवों पर चर्चा

प्रणवी ने बताया कि उन्हें मैक्लरॉय के साथ करीब एक घंटे बिताने का मौका मिला और उन्होंने इस समय के हर पल का आनंद लिया। दोनों के बीच मास्टर्स टूर्नामेंट और एशियाई खेलों में जीत हासिल करने के अनुभवों पर बातचीत हुई। प्रणवी के लिए यह मुलाकात खास इसलिए भी रही, क्योंकि वह अपने पसंदीदा खिलाड़ी से सीखने और उनके संघर्ष को करीब से समझने का अवसर पा सकीं।

भारतीय गोल्फ की प्रगति से खुश हैं प्रणवी

प्रणवी उर्स का मानना है कि भारत में गोल्फ लगातार आगे बढ़ रहा है और उन्हें इस बदलाव का हिस्सा बनने पर गर्व है। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय गोल्फ को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा, 'भारतीय गोल्फ निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा बन सकी। इसका हिस्सा होना बहुत अच्छा लगता है।'

अब ओलंपिक गोल्ड जीतने का सपना

एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने के बाद प्रणवी उर्स की नजरें अब ओलंपिक पर हैं। वह भविष्य में भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना चाहती हैं और इसे अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं। अपने लक्ष्य के बारे में उन्होंने कहा, 'ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना सबसे शानदार अनुभव होगा।'