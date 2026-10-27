वेलिंगटन: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। वेलिंगटन में खेले गए इस मुकाबले में अभिषेक ने शानदार शतक जड़कर न सिर्फ भारतीय पारी को मजबूती दी, बल्कि पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी अपनी जगह मजबूत कर ली।

पुरुष टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक के 4 शतक

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में अपना चौथा टी20 इंटरनेशनल शतक पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ वह उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चार या उससे ज्यादा शतक लगाए हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित किया कि वह इस फॉर्मेट में भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं।

रोहित और सूर्यकुमार के खास क्लब में शामिल

पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। दोनों के नाम पांच-पांच शतक दर्ज हैं। वहीं, अभिषेक शर्मा ने चौथा शतक लगाकर सूर्यकुमार यादव, फिल सॉल्ट और करणबीर सिंह जैसे बल्लेबाजों की बराबरी कर ली है।

पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक

5 शतक – ग्लेन मैक्सवेल

5 शतक – रोहित शर्मा

4 शतक – करणबीर सिंह

4 शतक – फिल सॉल्ट

4 शतक – सूर्यकुमार यादव

4 शतक – अभिषेक शर्मा

भारत के लिए बड़ी उपलब्धि

अभिषेक शर्मा का यह शतक भारतीय टीम के लिए भी बेहद अहम रहा। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और भारत को लक्ष्य का पीछा करने में मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अभिषेक लगातार अपनी बल्लेबाजी से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और आने वाले मुकाबलों में उनकी नजर शतकों की संख्या बढ़ाने पर होगी।