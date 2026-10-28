वेलिंगटन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया। भारत ने 199 रन के लक्ष्य को महज 13.2 ओवर में हासिल कर छह विकेट से जीत दर्ज की और पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया कि वैभव ने मुकाबले से पहले नेट्स में बॉलीवुड फिल्म ‘भाग मिल्खा भाग’ के मशहूर डायलॉग से प्रेरित होकर अपनी बल्लेबाजी को लेकर खास बात कही थी।

‘खेलूंगा भी वैसे ही’, वैभव ने नेट्स में कही थी यह बात

अभिषेक शर्मा ने बीसीसीआई के एक वीडियो में वैभव सूर्यवंशी के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि युवा बल्लेबाज ने नेट्स में फिल्म ‘भाग मिल्खा भाग’ के मशहूर डायलॉग का हवाला देते हुए कहा था कि वह उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेगा। अभिषेक के मुताबिक, वैभव ने कहा था, 'भैया, खेलूंगा भी वैसे ही।' मैदान पर वैभव ने अपने शब्दों को सच साबित करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला।

वैभव ने 19 गेंदों में ठोके 45 रन

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आक्रामक शुरुआत करते हुए महज 19 गेंदों में 45 रन बनाए। उनकी पारी में चार चौके और चार छक्के शामिल रहे। वैभव ने शुरुआत से ही कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाया और अभिषेक शर्मा को भी खुलकर खेलने का मौका दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत के लिए बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान बना दिया।

‘पहले ओवर में ऐसा आक्रामक खेल देखकर नॉन-स्ट्राइकर भी उत्साहित हो जाता है’

अभिषेक शर्मा ने बताया कि लक्ष्य का पीछा करते समय शुरुआती ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी कितनी अहम होती है। उन्होंने कहा, 'जब आप 200 या 190 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो पहले ओवर में सामने वाली टीम का मुख्य तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा होता है। अगर आप ओपनर के तौर पर इतनी आक्रामकता दिखाते हैं, तो दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज भी उत्साहित हो जाता है।'

‘वैभव को विशेष श्रेय मिलना चाहिए’

अभिषेक ने वैभव की पारी को भारत की जीत में बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि युवा बल्लेबाज ने जिस अंदाज में शुरुआत की, उससे टीम को बड़ा फायदा मिला। अभिषेक ने कहा, “मैं वैभव का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। आज उसने जो किया, मुझे लगता है कि उसमें उसकी भूमिका बेहद अहम रही। इसलिए इसका श्रेय उसे भी जाता है।”

अभिषेक ने 38 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक

वैभव के आक्रामक आगाज के बाद अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने महज 38 गेंदों में 113 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें नौ चौके और 11 छक्के शामिल थे। अभिषेक ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए 118 रन बना दिए, जो पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहले छह ओवरों का सर्वोच्च टीम स्कोर रहा।

भारत ने पावरप्ले में बनाए ऐतिहासिक 118 रन

अभिषेक और वैभव की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया। भारत ने महज 2.2 ओवर में 50 रन पूरे कर टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से सबसे तेज टीम अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके बाद टीम ने पांच ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इस विस्फोटक शुरुआत ने मुकाबले को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया।

भारत ने सीरीज में बनाई 3-0 की अजेय बढ़त

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में छह विकेट से जीत दर्ज करके भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक शुरुआत इस जीत के सबसे बड़े आकर्षण रहे। अब भारतीय टीम बाकी दो मुकाबलों में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखना चाहेगी, जबकि न्यूजीलैंड की नजर वापसी करने पर होगी।