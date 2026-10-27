वेलिंगटन: भारतीय टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक ने महज 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और दोबारा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। फुल मेंबर (FM) टीमों के बीच खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में यह संयुक्त रूप से दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है।

युवराज सिंह के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से बस एक कदम दूर

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फुल मेंबर टीमों के बीच सबसे तेज अर्धशतक लगाने का भारतीय रिकॉर्ड अब भी युवराज सिंह के नाम है। उन्होंने 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन में महज 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में फिफ्टी लगाकर इस खास सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी बार किया कमाल

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 में दूसरी बार 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया है। इससे पहले उन्होंने गुवाहाटी में भी कीवी टीम के खिलाफ इतनी ही गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी। अब वेलिंगटन में इस उपलब्धि को दोहराकर उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का दम दिखाया है।

सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची

फुल मेंबर टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में युवराज सिंह शीर्ष पर हैं। उन्होंने 12 गेंदों में यह कारनामा किया था। न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो और भारत के अभिषेक शर्मा 14-14 गेंदों में अर्धशतक लगाकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

इस सूची में डिकॉक और शिवम दुबे भी शामिल

दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में सेंचुरियन में 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। वहीं, भारत के शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 में विशाखापत्तनम में 15 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी। अभिषेक शर्मा ने वेलिंगटन में भी 14 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इन दोनों से तेज प्रदर्शन किया।

