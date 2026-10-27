वेलिंगटन: भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। वेलिंगटन के एचएनआरवाई स्टेडियम में अभिषेक ने महज 38 गेंदों पर 113 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके लगाए।

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने इस शतक के साथ टी20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक के नाम अब टी20 क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर 11 शतक हो गए हैं, जबकि विराट कोहली ने अपने करियर में 10 शतक लगाए हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

क्रिस गेल: 22

बाबर आज़म: 13

अभिषेक शर्मा: 11

क्विंटन डी कॉक: 10

विराट कोहली: 10

डेविड वॉर्नर: 10

35 गेंदों में जड़ा चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ महज 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चौथा शतक है। इसके साथ ही वह इस प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, सूर्यकुमार यादव और फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ियों के साथ अपनी जगह मजबूत कर चुके हैं।

सफल रन चेज में भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर

अभिषेक शर्मा की 113 रनों की पारी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भारतीय बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन गई। उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 102 रन बनाए थे। इस सूची में केएल राहुल और रोहित शर्मा भी शतक लगा चुके हैं। हालांकि, भारत की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 117 रन बनाए थे।

15 गेंदों में अर्धशतक, फिर 35 गेंदों में शतक

अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं। इसके बाद भी उन्होंने रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होने दी और 35 गेंदों में शतक जड़ दिया। आखिरकार ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच पकड़कर उनकी शानदार पारी का अंत किया। तब तक अभिषेक भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा चुके थे।

भारत ने सीरीज में बनाई 3-0 की अजेय बढ़त

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। टीम इंडिया ने 199 रनों का लक्ष्य बेहद आक्रामक अंदाज में हासिल किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को वापसी का मौका नहीं दिया। सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला 30 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखने उतरेगी।