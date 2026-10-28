नई दिल्ली: ICC की ताजा पुरुष खिलाड़ी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर-1 का स्थान दोबारा हासिल कर लिया है। वहीं, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में छह स्थान ऊपर चढ़कर 20वें नंबर पर पहुंच गए। बुधवार को जारी नई रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बड़ा असर देखने को मिला।
अभिषेक शर्मा ने फिर हासिल की नंबर-1 की कुर्सी
न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक जड़ा था। उन्होंने महज 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 38 गेंदों पर 113 रन बनाकर भारत को छह विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस शानदार पारी की बदौलत अभिषेक ने टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।
संजू सैमसन की रैंकिंग में सुधार
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में छह स्थान ऊपर चढ़कर 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के फिन एलन को भी तीन स्थान का फायदा हुआ और वह 25वें नंबर पर आ गए। टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर सात स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंचे, जबकि भारत के अर्शदीप सिंह छह स्थान की छलांग लगाकर 15वें नंबर पर आ गए।
ईशान किशन से छिना नंबर-1 का स्थान
अभिषेक शर्मा ने अपने साथी खिलाड़ी ईशान किशन को पीछे छोड़कर नंबर-1 का स्थान हासिल किया। ईशान ने इस साल जुलाई में आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद अभिषेक से शीर्ष स्थान छीन लिया था। अभिषेक पहली बार जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड को पीछे छोड़कर टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 बने थे।
मार्को यानसन टेस्ट गेंदबाजी में बने नंबर-1
दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गकेबरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 85 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में पांच विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। इस प्रदर्शन के बाद यानसन टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में पांच स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष पर पहुंच गए और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया।
चार साल से ज्यादा समय बाद जडेजा से छिना ताज
यानसन ने टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में भी पहला स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया, जो चार साल से अधिक समय से इस स्थान पर काबिज थे। यानसन पहली बार अपने करियर में टेस्ट गेंदबाज और टेस्ट ऑलराउंडर, दोनों की रैंकिंग में नंबर-1 बने हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने हाल ही में यानसन को 'दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर' बताया था।
तेम्बा बावुमा को भी रैंकिंग में बड़ा फायदा
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 179 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक इस रैंकिंग में बावुमा से आगे बने हुए हैं।
टेस्ट रैंकिंग में बोलैंड और हार्मर को फायदा
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में तीन स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में 15 स्थान की छलांग लगाई और आठवें नंबर पर पहुंच गए। इस श्रेणी में अब मार्को यानसन शीर्ष पर हैं।
वनडे रैंकिंग में भी हुए अहम बदलाव
पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जारी वनडे त्रिकोणीय सीरीज का असर भी ICC की ताजा रैंकिंग में देखने को मिला। इंग्लैंड के बेन डकेट और हैरी ब्रूक को वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए, जबकि अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई 13 स्थान की छलांग लगाकर सातवें नंबर पर आ गए।