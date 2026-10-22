नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20आई मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने एक ही कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करने के खास रिकॉर्ड में अपनी धाक जमाई है। साल 2026 में युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने यह कारनामा दोहराते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। दोनों ने पहले विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की।

2026 में रचा इतिहास

साल 2026 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने शानदार तालमेल और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 5 बार 50-प्लस रनों की ओपनिंग साझेदारी की है। इसके साथ ही यह जोड़ी एक ही कैलेंडर वर्ष में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 50-प्लस की ओपनिंग स्टैंड बनाने के ऑल-टाइम रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंच गई है।

अभिषेक शर्मा का लगातार दूसरे साल दबदबा

खास बात यह है कि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लगातार दूसरे साल इस रिकॉर्ड सूची के शीर्ष पर रहे हैं। 2025 में अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर एक कैलेंडर वर्ष में 5 बार 50-प्लस रनों की ओपनिंग स्टैंड बनाई थी। 2026 में अभिषेक ने संजू सैमसन के साथ मिलकर फिर से 5 बार 50-प्लस रनों की पार्टनरशिप कर इस कारनामे को दोहराया।

T20I में भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 50+ ओपनिंग स्टैंड्स:

5 बार: KL राहुल और रोहित शर्मा (साल 2021)

5 बार: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (साल 2025)

5 बार: अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन (साल 2026)

4 बार: शिखर धवन और रोहित शर्मा (साल 2018)

दिग्गजों की सूची में बनाई जगह

इससे पहले साल 2021 में भारत के दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी ने पहली बार एक ही साल में 5 बार 50 से अधिक रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करके यह कीर्तिमान स्थापित किया था। वहीं, साल 2018 में शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी ने 4 बार यह कारनामा किया था। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पावरप्ले और शुरुआती ओवरों में बेहद खतरनाक और निरंतर फॉर्म में बना हुआ है।