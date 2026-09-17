नेशनल डेस्क : सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बृहस्पतिवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए 30 गेंद में शतक जड़ दिया जिसकी बदौलत भारत ने 127 से जीत दर्ज कर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अभिषेक ने 34 गेंद में 108 रन की पारी खेली जिसमें 11 छक्के और नौ चौके शामिल थे। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका तीसरा शतक है। महज 30 गेंदों में शतक जड़कर वह इस प्रारूप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए। इससे भारत ने सात विकेट पर 221 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।



अभिषेक के ज्यादातर जोरदार शॉट गेंदबाजों के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार गए। उनका सैकड़ा किसी टेस्ट खेलने वाले देश के बल्लेबाज का दूसरे टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ सबसे तेज शतक भी है। उन्होंने न्यूजीलैंड के फिन एलन के इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंद में बनाए शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम 14.1 ओवर में 94 रन पर ऑलआउट हो गई। इस सीरीज में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही निराशा मिली है। अब दोनों टीमें यहां से एशियाई खेलों के लिए रवाना होंगी।



भारत ने अफगानिस्तान की पारी का पहला ओवर ऑलराउंडर नीतिश कुमार रेड्डी को दिया। उन्होंने 15 रन दे दिए, लेकिन बाद में तीन विकेट लेकर वापसी की। अक्षर पटेल ने चौथे ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज (15 रन) और सेदिकुल्लाह अटल के रूप में दो विकेट लेकर अफगानिस्तान को शुरूआती झटके दिए। जसप्रीत बुमराह ने पांचवें ओवर में अपनी यॉर्कर से दार्विश रसूली के स्टंप उखाड़ दिए। अगले ही ओवर में यश ठाकुर ने कप्तान इब्राहिम जदरान (25 रन) को आउट किया जिससे पावरप्ले में अफगानिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 47 रन था। इसके बाद टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवा दिए।



रवि बिश्नोई ने भी तीन विकेट चटकाए। भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है, ऐसे में अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाजी ने इस औपचारिक मुकाबले में रोमांच भर दिया। सीरीज में पहली बार भारत ने पहले बल्लेबाजी की जिससे अभिषेक को क्रीज पर पूरा समय मिला। उनके छक्कों की बारिश से भारत ने पावरप्ले में बिना विकेट खोए 100 रन बना लिए जो टी20 क्रिकेट में पहले छह ओवर में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। संजू सैमसन (50 रन) को पावरप्ले में अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाजी के बीच ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 35 गेंदों में शानदार अर्धशतक जड़ा। यह उनका लगातार दूसरा 50 से अधिक रन का स्कोर है। दोनों सलामी बल्लेबाजों के शानदार फॉर्म में होने के कारण वैभव सूर्यवंशी को आने वाले समय में बेंच पर बैठना पड़ सकता है।



अभिषेक ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाए रखे और तेज गेंदबाजों तथा स्पिनरों दोनों के खिलाफ समान अंदाज में रन बनाए। भारतीय पिचों पर लगातार संघर्ष कर रहे अफगानिस्तान के सामने अभिषेक को रोकने की चुनौती थी। अभिषेक ने अजमतुल्लाह उमरजई और फजलहक फारूकी के खिलाफ जमकर रन बटोरे। उमरजई के दूसरे ओवर में 17 रन और फारूकी के तीसरे ओवर में 23 रन बने। कप्तान इब्राहिम जदरान ने पावरप्ले में ही स्पिन गेंदबाजी आजमाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभिषेक का तूफान नहीं रूका।



सैमसन ने मोहम्मद नबी पर लगातार दो सीधे छक्के लगाए। इसी ओवर में अभिषेक ने भी दो छक्के जड़े और ओवर में कुल 29 रन बने। इस दौरान सैमसन जब 22 रन के निजी स्कोर पर थे तो उन्हें मिडऑफ में जीवनदान भी मिला क्योंकि जदरान उनका कैच नहीं पकड़ सके। इस तरह अभिषेक ने 16 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और नौवें ओवर में अपना सैकड़ा पूरा किया। उन्होंने अब्दुल्ला अहमदजई की गेंद पर शानदार पुल शॉट से 99 रन पूरे किए और फिर एक रन लेकर तीन अंकों का आंकड़ा छुआ। शतक पूरा करने के बाद अभिषेक ने बैठकर ध्यान लगाने वाली मुद्रा में जश्न मनाया। दर्शकों ने भी खड़े होकर इस विशेष पारी का स्वागत किया। हालांकि अंत में अफगानिस्तान ने भारत को 250 रन के आंकड़े से नीचे रोकने में सफलता हासिल की। भारत ने आखिरी पांच ओवरों में चार विकेट गंवाकर केवल 37 रन बनाए।