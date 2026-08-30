नई दिल्ली: महज 15 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने अपनी कप्तानी की समझदारी से एक बार फिर प्रभावित किया। दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे वैभव ने उस समय शानदार DRS फैसला लिया, जब टीम के सामने रिव्यू लेने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। वैभव ने आखिरी कुछ सेकेंड में अपने फैसले पर भरोसा जताया और रिव्यू लेकर बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया।

3 सेकेंड बाकी थे, वैभव ने लिया बड़ा फैसला

ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच मुकाबले में ईस्ट जोन के नियमित कप्तान ईशान किशन के चोटिल होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली। रविवार को सेंट्रल जोन की पारी के 40वें ओवर से पहले एक ऐसा मौका आया, जिसने वैभव की कप्तानी की परिपक्वता को दिखाया।

सेंट्रल जोन का स्कोर 39.1 ओवर के बाद 99/3 था। मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने आर्यन जुयाल बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर कुमार कुशाग्र के दस्तानों में गई, लेकिन मैदान पर मौजूद अंपायर ने कैच की अपील को नकारते हुए बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया।

Stand-in Captain Vaibhav Sooryavanshi goes for the review with 3 seconds remaining...and gets it right 👏



DRS done right as the set Aryan Juyal (46) is dismissed ✅



The celebrations say it all 🙌#DuleepTrophy pic.twitter.com/IwBQbr8hJQ — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 30, 2026

वैभव को था संदेह, फिर लिया DRS

स्लिप में फील्डिंग कर रहे वैभव सूर्यवंशी भी शुरुआत में इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि रिव्यू लिया जाए या नहीं। टीम के खिलाड़ियों से चर्चा के बाद वैभव ने अपने फैसले पर भरोसा किया और महज 3 सेकेंड बाकी रहते DRS लेने का फैसला किया।

यह फैसला ईस्ट जोन के पक्ष में गया। अल्ट्राएज में गेंद के बल्ले से गुजरते समय साफ स्पाइक दिखाई दिया। इसके बाद मैदानी अंपायर का नॉट आउट का फैसला पलट दिया गया और आर्यन जुयाल को आउट करार दिया गया।

112 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हुए जुयाल

आर्यन जुयाल ने 112 गेंदों का सामना करते हुए 46 रन बनाए। वैभव के इस सफल DRS फैसले के बाद ईस्ट जोन के खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद वैभव भी अपने फैसले से काफी उत्साहित नजर आए।

15 साल की उम्र में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए इतने दबाव वाले पल में सही फैसला लेना वैभव के क्रिकेटिंग माइंडसेट को दर्शाता है।

पहले भी कर चुके हैं बड़ा नाम

वैभव सूर्यवंशी पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। इसके अलावा उन्होंने IPL 2026 में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑरेंज कैप भी अपने नाम की थी और सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम में उन्हें उपकप्तान बनाए जाने पर सवाल भी उठे थे, क्योंकि टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे। हालांकि, चयनकर्ताओं ने उनके विकास को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया था।

सीनियर खिलाड़ियों के साथ सीखने का मौका

ईस्ट जोन की टीम में वैभव को अभिमन्यु ईश्वरन, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और खेलने का मौका मिल रहा है। ऐसे में दलीप ट्रॉफी उनके लिए सिर्फ प्रदर्शन करने का मंच नहीं, बल्कि सीनियर खिलाड़ियों से सीखने का भी बड़ा अवसर है।

DRS के इस फैसले ने दिखाया कि कम उम्र के बावजूद वैभव दबाव की स्थिति में अपने क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने से पीछे नहीं हटते।