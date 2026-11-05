नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आज (5 नवंबर) अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने 18 साल से ज्यादा लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन तक पहुंचना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। अपनी शानदार बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन के दम पर कोहली ने विश्व क्रिकेट में अलग पहचान बनाई है।

1. वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड

विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अब तक 55 वनडे शतक जड़े हैं और साल 2023 में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा था। वनडे क्रिकेट में लगातार शतक बनाने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है।

2. सबसे तेज 15 हजार वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज

कोहली ने सितंबर 2026 में वनडे क्रिकेट में अपने 15 हजार रन पूरे किए थे। इसके साथ ही वह इस मुकाम तक सबसे तेज पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए। वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में 15 हजार रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बने। 8 हजार से लेकर 15 हजार तक के वनडे रन बनाने में भी उनके नाम सबसे तेज उपलब्धि दर्ज है।

3. एक वनडे विश्व कप में 765 रन बनाने का रिकॉर्ड

साल 2023 का वनडे विश्व कप विराट कोहली के करियर के सबसे यादगार टूर्नामेंट में से एक रहा। उन्होंने इस विश्व कप में 11 पारियों में कुल 765 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और छह अर्धशतक निकले थे। एक ही वनडे विश्व कप में इतने रन बनाने का रिकॉर्ड आज भी कोहली के नाम दर्ज है।

4. IPL के एक सीजन में 973 रन बनाने का कारनामा

इंडियन प्रीमियर लीग में भी विराट कोहली का एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती होगी। साल 2016 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 16 मुकाबलों में 973 रन बनाए थे। इस सीजन में उनके बल्ले से चार शतक और सात अर्धशतक निकले थे। एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम है।

5. 8,000 से 15,000 वनडे रन तक सबसे तेज पहुंचने का रिकॉर्ड

विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में 8,000 से लेकर 15,000 रन तक सबसे तेज पहुंचने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने हर मुकाम तक बेहद कम पारियों में पहुंचकर अपनी निरंतरता साबित की है। उनकी शानदार बल्लेबाजी और लगातार रन बनाने की क्षमता के कारण इस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती होगी।

6. भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बनने का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने बतौर टेस्ट कप्तान भी भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 68 टेस्ट मुकाबले खेले, जिनमें से 40 में जीत दर्ज की। इसके अलावा 17 मुकाबलों में टीम को हार मिली। टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान के तौर पर उनका रिकॉर्ड उनकी कप्तानी के सफर को खास बनाता है।

7. बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट दोहरे शतक

कोहली भले ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन कप्तानी के दौरान बनाए गए उनके रिकॉर्ड आज भी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में पांच दोहरे शतक लगाए हैं। किसी भी दूसरे बल्लेबाज ने टेस्ट कप्तान रहते हुए उनसे ज्यादा दोहरे शतक नहीं लगाए हैं। यह रिकॉर्ड उनकी लंबी पारियां खेलने की क्षमता को दर्शाता है।

8. वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली को दुनिया का बेहतरीन चेज मास्टर कहा जाता है और इसके पीछे उनके आंकड़े भी बड़ी वजह हैं। वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके नाम 30 शतक दर्ज हैं। दबाव भरे मुकाबलों में टीम को जीत दिलाने की उनकी क्षमता ने उन्हें इस फॉर्मेट का खास बल्लेबाज बना दिया है।

9. वनडे चेज में सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

कोहली ने 4 नवंबर 2026 को वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उनके नाम अब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 8741 रन दर्ज हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा, जिनके नाम लक्ष्य का पीछा करते हुए 8720 रन थे।

10. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

विराट कोहली के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीतने का है। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 22 बार यह अवॉर्ड हासिल किया है। यह उपलब्धि बताती है कि कोहली सिर्फ एक या दो मुकाबलों में नहीं, बल्कि पूरी सीरीज के दौरान लगातार शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं।